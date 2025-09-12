Daugiau apie SN58

Dippy Speech logotipas

Dippy Speech kaina (SN58)

Neįtraukta į sąrašą

1 SN58 į USD – tiesioginė kaina:

$0.924227
$0.924227$0.924227
+5.70%1D
mexc
USD
Dippy Speech (SN58) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:26:04(UTC+8)

Dippy Speech (SN58) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.871082
$ 0.871082$ 0.871082
24 val. žemiausia
$ 0.938252
$ 0.938252$ 0.938252
24 val. aukščiausia

$ 0.871082
$ 0.871082$ 0.871082

$ 0.938252
$ 0.938252$ 0.938252

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.703119
$ 0.703119$ 0.703119

-0.39%

+5.74%

+14.14%

+14.14%

Dippy Speech (SN58) realiojo laiko kaina yra $0.924227. Per pastarąsias 24 valandas SN58 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.871082 iki aukščiausios $ 0.938252 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SN58 kaina yra $ 1.52, o žemiausia – $ 0.703119.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SN58 per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +5.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dippy Speech (SN58) rinkos informacija

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

--
----

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

2.17M
2.17M 2.17M

2,171,346.401152719
2,171,346.401152719 2,171,346.401152719

Dabartinė Dippy Speech rinkos kapitalizacija yra $ 2.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SN58 apyvartoje yra 2.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 2171346.401152719. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.01M

Dippy Speech (SN58) kainos istorija USD

Šiandienos Dippy Speech kainos pokytis į USD: $ +0.050145.
Dippy Speech 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1009927797.
Dippy Speech 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2939316355.
Dippy Speech 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3020795364295396.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.050145+5.74%
30 dienų$ +0.1009927797+10.93%
60 dienų$ -0.2939316355-31.80%
90 dienų$ -0.3020795364295396-24.63%

Kas yra Dippy Speech (SN58)

Best Open-Source Speech Model

Dippy Speech (SN58) išteklius

Oficiali svetainė

Dippy Speech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dippy Speech (SN58) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dippy Speech (SN58) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dippy Speech prognozes.

Peržiūrėkite Dippy Speech kainos prognozę dabar!

SN58 į vietos valiutas

Dippy Speech (SN58) Tokenomika

Supratimas apie Dippy Speech (SN58) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SN58išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dippy Speech (SN58)

Kiek Dippy Speech(SN58) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SN58 kaina USD valiuta yra 0.924227USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SN58 į USD kaina?
Dabartinė SN58 kaina USD valiuta yra $ 0.924227. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dippy Speech rinkos kapitalizacija?
SN58 rinkos kapitalizacija yra $ 2.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SN58 apyvartoje?
SN58 apyvartoje yra 2.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SN58 kaina?
SN58 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.52USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SN58 kaina?
SN58 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.703119USD.
Kokia yra SN58 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SN58 yra --USD.
Ar SN58 kaina šiais metais kils?
SN58 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SN58 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:26:04(UTC+8)

Dippy Speech (SN58) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

