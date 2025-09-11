Daugiau apie DMD

Diamond kaina (DMD)

1 DMD į USD – tiesioginė kaina:

$2.79
$2.79$2.79
+0.20%1D
USD
Diamond (DMD) kainos grafikas realiu laiku
Diamond (DMD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.75
$ 2.75$ 2.75
24 val. žemiausia
$ 2.85
$ 2.85$ 2.85
24 val. aukščiausia

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 2.85
$ 2.85$ 2.85

$ 33.58
$ 33.58$ 33.58

$ 0.055845
$ 0.055845$ 0.055845

-0.14%

+0.21%

+2.73%

+2.73%

Diamond (DMD) realiojo laiko kaina yra $2.79. Per pastarąsias 24 valandas DMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.75 iki aukščiausios $ 2.85 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMD kaina yra $ 33.58, o žemiausia – $ 0.055845.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMD per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Diamond (DMD) rinkos informacija

$ 10.78M
$ 10.78M$ 10.78M

--
----

$ 12.17M
$ 12.17M$ 12.17M

3.88M
3.88M 3.88M

4,380,000.0
4,380,000.0 4,380,000.0

Dabartinė Diamond rinkos kapitalizacija yra $ 10.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DMD apyvartoje yra 3.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 4380000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.17M

Diamond (DMD) kainos istorija USD

Šiandienos Diamond kainos pokytis į USD: $ +0.00584268.
Diamond 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5779510110.
Diamond 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.0012732470.
Diamond 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.47148272111781.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00584268+0.21%
30 dienų$ +0.5779510110+20.72%
60 dienų$ +1.0012732470+35.89%
90 dienų$ +0.47148272111781+20.34%

Kas yra Diamond (DMD)

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

Diamond (DMD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Diamond kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Diamond (DMD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Diamond (DMD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Diamond prognozes.

Peržiūrėkite Diamond kainos prognozę dabar!

DMD į vietos valiutas

Diamond (DMD) Tokenomika

Supratimas apie Diamond (DMD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Diamond (DMD)

Kiek Diamond(DMD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DMD kaina USD valiuta yra 2.79USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DMD į USD kaina?
Dabartinė DMD kaina USD valiuta yra $ 2.79. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Diamond rinkos kapitalizacija?
DMD rinkos kapitalizacija yra $ 10.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DMD apyvartoje?
DMD apyvartoje yra 3.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DMD kaina?
DMD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 33.58USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DMD kaina?
DMD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.055845USD.
Kokia yra DMD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DMD yra --USD.
Ar DMD kaina šiais metais kils?
DMD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DMD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.