dForce USD logotipas

dForce USD kaina (USX)

Neįtraukta į sąrašą

1 USX į USD – tiesioginė kaina:

$0.987935
$0.987935$0.987935
+0.10%1D
USD
dForce USD (USX) kainos grafikas realiu laiku
dForce USD (USX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.986739
$ 0.986739$ 0.986739
24 val. žemiausia
$ 0.988625
$ 0.988625$ 0.988625
24 val. aukščiausia

$ 0.986739
$ 0.986739$ 0.986739

$ 0.988625
$ 0.988625$ 0.988625

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0.331253
$ 0.331253$ 0.331253

-0.03%

+0.12%

+0.10%

+0.10%

dForce USD (USX) realiojo laiko kaina yra $0.988093. Per pastarąsias 24 valandas USX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.986739 iki aukščiausios $ 0.988625 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USX kaina yra $ 2.71, o žemiausia – $ 0.331253.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USX per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dForce USD (USX) rinkos informacija

$ 15.27M
$ 15.27M$ 15.27M

--
----

$ 132.94M
$ 132.94M$ 132.94M

15.45M
15.45M 15.45M

134,571,773.1095259
134,571,773.1095259 134,571,773.1095259

Dabartinė dForce USD rinkos kapitalizacija yra $ 15.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USX apyvartoje yra 15.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 134571773.1095259. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 132.94M

dForce USD (USX) kainos istorija USD

Šiandienos dForce USD kainos pokytis į USD: $ +0.00119752.
dForce USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013884682.
dForce USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0045618277.
dForce USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.008586277709033.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00119752+0.12%
30 dienų$ -0.0013884682-0.14%
60 dienų$ -0.0045618277-0.46%
90 dienų$ -0.008586277709033-0.86%

Kas yra dForce USD (USX)

Synthetic Stablecoin

dForce USD (USX) išteklius

Oficiali svetainė

dForce USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dForce USD (USX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dForce USD (USX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dForce USD prognozes.

Peržiūrėkite dForce USD kainos prognozę dabar!

USX į vietos valiutas

dForce USD (USX) Tokenomika

Supratimas apie dForce USD (USX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dForce USD (USX)

Kiek dForce USD(USX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USX kaina USD valiuta yra 0.988093USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USX į USD kaina?
Dabartinė USX kaina USD valiuta yra $ 0.988093. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dForce USD rinkos kapitalizacija?
USX rinkos kapitalizacija yra $ 15.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USX apyvartoje?
USX apyvartoje yra 15.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USX kaina?
USX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.71USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USX kaina?
USX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.331253USD.
Kokia yra USX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USX yra --USD.
Ar USX kaina šiais metais kils?
USX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.