DEXTER kaina (DEXTER)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEXTER į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DEXTER (DEXTER) kainos grafikas realiu laiku
DEXTER (DEXTER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156075
$ 0.00156075$ 0.00156075

$ 0
$ 0$ 0

+1.74%

+3.57%

+9.49%

+9.49%

DEXTER (DEXTER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DEXTER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEXTER kaina yra $ 0.00156075, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEXTER per pastarąją valandą pasikeitė +1.74%, per 24 valandas – +3.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DEXTER (DEXTER) rinkos informacija

$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K

--
----

$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K

999.51M
999.51M 999.51M

999,508,879.462561
999,508,879.462561 999,508,879.462561

Dabartinė DEXTER rinkos kapitalizacija yra $ 9.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEXTER apyvartoje yra 999.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 999508879.462561. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.73K

DEXTER (DEXTER) kainos istorija USD

Šiandienos DEXTER kainos pokytis į USD: $ 0.
DEXTER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DEXTER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DEXTER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.57%
30 dienų$ 0+12.03%
60 dienų$ 0-29.76%
90 dienų$ 0--

Kas yra DEXTER (DEXTER)

Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.

DEXTER (DEXTER) išteklius

Oficiali svetainė

DEXTER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DEXTER (DEXTER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DEXTER (DEXTER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DEXTER prognozes.

Peržiūrėkite DEXTER kainos prognozę dabar!

DEXTER į vietos valiutas

DEXTER (DEXTER) Tokenomika

Supratimas apie DEXTER (DEXTER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEXTERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DEXTER (DEXTER)

Kiek DEXTER(DEXTER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEXTER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEXTER į USD kaina?
Dabartinė DEXTER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DEXTER rinkos kapitalizacija?
DEXTER rinkos kapitalizacija yra $ 9.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEXTER apyvartoje?
DEXTER apyvartoje yra 999.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEXTER kaina?
DEXTER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00156075USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEXTER kaina?
DEXTER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DEXTER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEXTER yra --USD.
Ar DEXTER kaina šiais metais kils?
DEXTER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEXTER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.