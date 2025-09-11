Derive kaina (DRV)
Derive (DRV) realiojo laiko kaina yra $0.03298953. Per pastarąsias 24 valandas DRV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0313863 iki aukščiausios $ 0.03450897 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRV kaina yra $ 0.228265, o žemiausia – $ 0.01243699.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRV per pastarąją valandą pasikeitė -1.37%, per 24 valandas – -3.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Derive rinkos kapitalizacija yra $ 28.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DRV apyvartoje yra 851.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.98M
Šiandienos Derive kainos pokytis į USD: $ -0.00136311996116566.
Derive 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0184845746.
Derive 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0112815582.
Derive 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00763558945885166.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00136311996116566
|-3.96%
|30 dienų
|$ -0.0184845746
|-56.03%
|60 dienų
|$ -0.0112815582
|-34.19%
|90 dienų
|$ +0.00763558945885166
|+30.12%
Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.
