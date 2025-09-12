Derive (DRV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Derive kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DRV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Derive kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Derive kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:00:51(UTC+8)

Derive Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Derive (DRV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Derive galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033926 prekybos kainą 2025 m.

Derive (DRV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Derive galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.035622 prekybos kainą 2026 m.

Derive (DRV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DRV ateities kaina yra $ 0.037404 su 10.25% augimo norma.

Derive (DRV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DRV ateities kaina yra $ 0.039274 su 15.76% augimo norma.

Derive (DRV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DRV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.041237, o augimo norma – 21.55%.

Derive (DRV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DRV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.043299, o augimo norma – 27.63%.

Derive (DRV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Derive kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.070530 prekybos kainą.

Derive (DRV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Derive kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.114887 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.033926
    0.00%
  • 2026
    $ 0.035622
    5.00%
  • 2027
    $ 0.037404
    10.25%
  • 2028
    $ 0.039274
    15.76%
  • 2029
    $ 0.041237
    21.55%
  • 2030
    $ 0.043299
    27.63%
  • 2031
    $ 0.045464
    34.01%
  • 2032
    $ 0.047738
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.050124
    47.75%
  • 2034
    $ 0.052631
    55.13%
  • 2035
    $ 0.055262
    62.89%
  • 2036
    $ 0.058025
    71.03%
  • 2037
    $ 0.060927
    79.59%
  • 2038
    $ 0.063973
    88.56%
  • 2039
    $ 0.067172
    97.99%
  • 2040
    $ 0.070530
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Derive kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.033926
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.033931
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.033959
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.034065
    0.41%
Derive (DRV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DRV kaina yra $0.033926. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Derive (DRV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DRV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.033931. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Derive (DRV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DRV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.033959. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Derive (DRV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DRV kaina yra $0.034065. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Derive kainų statistika

--
----

--

$ 28.85M
$ 28.85M$ 28.85M

851.11M
851.11M 851.11M

--
----

--

Naujausia DRV kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DRV turi 851.11M apyvartą ir $ 28.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Derive istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Derive, dabartinė Derive kaina yra 0.033926USD. Apyvartinė Derive (DRV) pasiūla yra 851.11M DRV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $28,845,021.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.43%
    $ 0.000477
    $ 0.034528
    $ 0.032981
  • 7 dienos
    -11.17%
    $ -0.003791
    $ 0.079731
    $ 0.028875
  • 30 dienų
    -57.70%
    $ -0.019576
    $ 0.079731
    $ 0.028875
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Derive kaina pasikeitė $0.000477, atspindinti 1.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Derive buvo prekiaujama aukščiausia $0.079731 ir žemiausia $0.028875. Kainos pokytis buvo -11.17%. Ši naujausia tendencija parodo DRV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Derive įvyko -57.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.019576 vertę. Tai rodo, kad DRV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Derive (DRV) kainų prognozės modulis?

Derive Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DRV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Derive ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DRV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Derive kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DRV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DRV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Derive potencialą.

Kodėl DRV kainų prognozė yra svarbi?

DRV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DRV dabar?
Pagal jūsų prognozes, DRV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DRV kainų prognozė?
Remiantis Derive (DRV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DRV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DRV 2026 m.?
1 vieneto Derive (DRV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DRV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DRV kaina 2027 m.?
Derive (DRV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DRV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DRV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Derive (DRV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DRV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Derive (DRV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DRV 2030 m.?
1 vieneto Derive (DRV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DRV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DRV kainų prognozė 2040 metams?
Derive (DRV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DRV kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:00:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.