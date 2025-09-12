Daugiau apie DPLN

DePlan kaina (DPLN)

1 DPLN į USD – tiesioginė kaina:

$0.01053838
+1.60%1D
DePlan (DPLN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:30:20(UTC+8)

DePlan (DPLN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01034843
24 val. žemiausia
$ 0.01059133
24 val. aukščiausia

$ 0.01034843
$ 0.01059133
$ 2.13
$ 0.00874859
+0.18%

+1.63%

+9.72%

+9.72%

DePlan (DPLN) realiojo laiko kaina yra $0.01053838. Per pastarąsias 24 valandas DPLN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01034843 iki aukščiausios $ 0.01059133 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DPLN kaina yra $ 2.13, o žemiausia – $ 0.00874859.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DPLN per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DePlan (DPLN) rinkos informacija

$ 58.75K
--
$ 1.05M
5.58M
99,999,306.677467
Dabartinė DePlan rinkos kapitalizacija yra $ 58.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DPLN apyvartoje yra 5.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999306.677467. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05M

DePlan (DPLN) kainos istorija USD

Šiandienos DePlan kainos pokytis į USD: $ +0.00016904.
DePlan 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007907916.
DePlan 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003040512.
DePlan 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001937146451174333.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00016904+1.63%
30 dienų$ +0.0007907916+7.50%
60 dienų$ -0.0003040512-2.88%
90 dienų$ -0.001937146451174333-15.52%

Kas yra DePlan (DPLN)

DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions.

DePlan (DPLN) išteklius

DePlan kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DePlan (DPLN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DePlan (DPLN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DePlan prognozes.

Peržiūrėkite DePlan kainos prognozę dabar!

DPLN į vietos valiutas

DePlan (DPLN) Tokenomika

Supratimas apie DePlan (DPLN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DPLNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DePlan (DPLN)

Kiek DePlan(DPLN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DPLN kaina USD valiuta yra 0.01053838USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DPLN į USD kaina?
Dabartinė DPLN kaina USD valiuta yra $ 0.01053838. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DePlan rinkos kapitalizacija?
DPLN rinkos kapitalizacija yra $ 58.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DPLN apyvartoje?
DPLN apyvartoje yra 5.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DPLN kaina?
DPLN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DPLN kaina?
DPLN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00874859USD.
Kokia yra DPLN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DPLN yra --USD.
Ar DPLN kaina šiais metais kils?
DPLN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DPLN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:30:20(UTC+8)

