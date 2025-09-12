Degen kaina (DGN)
Degen (DGN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DGN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DGN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DGN per pastarąją valandą pasikeitė -0.56%, per 24 valandas – +9.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Degen rinkos kapitalizacija yra $ 575.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DGN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 575.24K
Šiandienos Degen kainos pokytis į USD: $ 0.
Degen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Degen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Degen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+9.23%
|30 dienų
|$ 0
|-7.00%
|60 dienų
|$ 0
|--
|90 dienų
|$ 0
|--
Degen is a dual-chain meme token launchpad and trading ecosystem designed for both the Solana and X1 blockchains. It allows users to easily create, launch, and trade community-driven meme coins with built-in tools for staking, gamification, and NFT-based incentives. Degen combines on-chain utility with Telegram-native features to drive engagement and viral growth. The platform’s native token, DGN, powers staking tiers, community rewards, and participation in competitive events such as Skull Wars. With a focus on simplicity, speed, and community participation, Degen aims to be the go-to platform for meme token experimentation and culture-driven token economies.
