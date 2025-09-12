Daugiau apie DECATS

DeCats kaina (DECATS)

$0.657041
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:32:33(UTC+8)

DeCats (DECATS) kainos informacija (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 114.92
$ 0.501843
--

--

+0.15%

+0.15%

DeCats (DECATS) realiojo laiko kaina yra $0.657041. Per pastarąsias 24 valandas DECATS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DECATS kaina yra $ 114.92, o žemiausia – $ 0.501843.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DECATS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeCats (DECATS) rinkos informacija

$ 6.57K
--
$ 6.57K
10.00K
10,000.0
Dabartinė DeCats rinkos kapitalizacija yra $ 6.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DECATS apyvartoje yra 10.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 10000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.57K

DeCats (DECATS) kainos istorija USD

Šiandienos DeCats kainos pokytis į USD: $ 0.
DeCats 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0364638043.
DeCats 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009344437.
DeCats 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0059120046037348.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0364638043-5.54%
60 dienų$ +0.0009344437+0.14%
90 dienų$ +0.0059120046037348+0.91%

Kas yra DeCats (DECATS)

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DeCats (DECATS) išteklius

DeCats kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeCats (DECATS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeCats (DECATS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeCats prognozes.

Peržiūrėkite DeCats kainos prognozę dabar!

DECATS į vietos valiutas

DeCats (DECATS) Tokenomika

Supratimas apie DeCats (DECATS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DECATSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeCats (DECATS)

Kiek DeCats(DECATS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DECATS kaina USD valiuta yra 0.657041USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DECATS į USD kaina?
Dabartinė DECATS kaina USD valiuta yra $ 0.657041. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeCats rinkos kapitalizacija?
DECATS rinkos kapitalizacija yra $ 6.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DECATS apyvartoje?
DECATS apyvartoje yra 10.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DECATS kaina?
DECATS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 114.92USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DECATS kaina?
DECATS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.501843USD.
Kokia yra DECATS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DECATS yra --USD.
Ar DECATS kaina šiais metais kils?
DECATS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DECATS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:32:33(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.