darksun kaina (BINARY)

1 BINARY į USD – tiesioginė kaina:

+1.70%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
darksun (BINARY) kainos grafikas realiu laiku
darksun (BINARY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.39%

+1.61%

+11.88%

+11.88%

darksun (BINARY) realiojo laiko kaina yra $0.00004141. Per pastarąsias 24 valandas BINARY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000407 iki aukščiausios $ 0.00004148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BINARY kaina yra $ 0.01274691, o žemiausia – $ 0.00002406.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BINARY per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +1.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

darksun (BINARY) rinkos informacija

--
----

Dabartinė darksun rinkos kapitalizacija yra $ 41.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BINARY apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999996828.07. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.42K

darksun (BINARY) kainos istorija USD

Šiandienos darksun kainos pokytis į USD: $ 0.
darksun 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000073442.
darksun 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000121061.
darksun 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000012226927712643817.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.61%
30 dienų$ +0.0000073442+17.74%
60 dienų$ +0.0000121061+29.23%
90 dienų$ +0.000012226927712643817+41.90%

Kas yra darksun (BINARY)

$BINARY is an AI-powered platform investigating hidden patterns and alternative theories in space exploration, with a particular focus on the second sun hypothesis and NASA's classified research. The project's AI combines advanced tweet generation capabilities with deep research functionality to uncover and analyze controversial space-related topics. $BINARY serves as a bridge between conventional space research and unexplored territories, particularly focusing on theories about hidden celestial bodies and classified space programs. The platform enables users to engage with alternative space theories through AI-powered research tools and automated content generation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

darksun (BINARY) išteklius

Oficiali svetainė

darksun kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos darksun (BINARY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų darksun (BINARY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes darksun prognozes.

Peržiūrėkite darksun kainos prognozę dabar!

BINARY į vietos valiutas

darksun (BINARY) Tokenomika

Supratimas apie darksun (BINARY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BINARYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie darksun (BINARY)

Kiek darksun(BINARY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BINARY kaina USD valiuta yra 0.00004141USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BINARY į USD kaina?
Dabartinė BINARY kaina USD valiuta yra $ 0.00004141. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra darksun rinkos kapitalizacija?
BINARY rinkos kapitalizacija yra $ 41.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BINARY apyvartoje?
BINARY apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BINARY kaina?
BINARY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01274691USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BINARY kaina?
BINARY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002406USD.
Kokia yra BINARY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BINARY yra --USD.
Ar BINARY kaina šiais metais kils?
BINARY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BINARY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
darksun (BINARY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.