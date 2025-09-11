Daugiau apie CWBTC

CWBTC Kainos informacija

CWBTC Oficiali svetainė

CWBTC Tokenomika

CWBTC Kainų prognozė

cWBTC logotipas

cWBTC kaina (CWBTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 CWBTC į USD – tiesioginė kaina:

$2,283.85
+0.10%1D
cWBTC (CWBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:32:11(UTC+8)

cWBTC (CWBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2,272.93
24 val. žemiausia
$ 2,298.14
24 val. aukščiausia

$ 2,272.93
$ 2,298.14
$ 2,496.96
$ 91.15
-0.50%

+0.11%

+2.53%

+2.53%

cWBTC (CWBTC) realiojo laiko kaina yra $2,283.85. Per pastarąsias 24 valandas CWBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 2,272.93 iki aukščiausios $ 2,298.14 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CWBTC kaina yra $ 2,496.96, o žemiausia – $ 91.15.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CWBTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

cWBTC (CWBTC) rinkos informacija

$ 262.81M
--
$ 262.81M
115.12K
115,120.900065
Dabartinė cWBTC rinkos kapitalizacija yra $ 262.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CWBTC apyvartoje yra 115.12K vienetų, o bendras kiekis siekia 115120.900065. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 262.81M

cWBTC (CWBTC) kainos istorija USD

Šiandienos cWBTC kainos pokytis į USD: $ +2.58.
cWBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -91.5798727650.
cWBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -82.6733145350.
cWBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +178.543025237967.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +2.58+0.11%
30 dienų$ -91.5798727650-4.00%
60 dienų$ -82.6733145350-3.61%
90 dienų$ +178.543025237967+8.48%

Kas yra cWBTC (CWBTC)

cWBTC (CWBTC) išteklius

Oficiali svetainė

cWBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos cWBTC (CWBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cWBTC (CWBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cWBTC prognozes.

Peržiūrėkite cWBTC kainos prognozę dabar!

CWBTC į vietos valiutas

cWBTC (CWBTC) Tokenomika

Supratimas apie cWBTC (CWBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CWBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie cWBTC (CWBTC)

Kiek cWBTC(CWBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CWBTC kaina USD valiuta yra 2,283.85USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CWBTC į USD kaina?
Dabartinė CWBTC kaina USD valiuta yra $ 2,283.85. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra cWBTC rinkos kapitalizacija?
CWBTC rinkos kapitalizacija yra $ 262.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CWBTC apyvartoje?
CWBTC apyvartoje yra 115.12KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CWBTC kaina?
CWBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2,496.96USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CWBTC kaina?
CWBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 91.15USD.
Kokia yra CWBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CWBTC yra --USD.
Ar CWBTC kaina šiais metais kils?
CWBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CWBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:32:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.