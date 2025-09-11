Daugiau apie UPC

UPCX logotipas

UPCX kaina(UPC)

1 UPC į USD – tiesioginė kaina:

$2.9611
UPCX (UPC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:51:43(UTC+8)

UPCX (UPC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.12%

-0.04%

-2.70%

-2.70%

UPCX (UPC) realiojo laiko kaina yra $ 2.9611. Per pastarąsias 24 valandas UPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.9497 iki aukščiausios $ 3.0024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UPC kaina yra $ 5.366687357333415, o žemiausia – $ 1.0490959955718784.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UPC per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UPCX (UPC) rinkos informacija

No.219

12.01%

ETH

Dabartinė UPCX rinkos kapitalizacija yra $ 277.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 211.13K. UPC apyvartoje yra 93.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 780000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.31B

UPCX (UPC) kainos istorija USD

Stebėkite UPCX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001185-0.04%
30 dienų$ -0.5433-15.51%
60 dienų$ -0.5805-16.40%
90 dienų$ -0.9001-23.32%
UPCX kainos pokytis šiandien

Šiandien UPC užfiksuotas $ -0.001185 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UPCX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.5433 (-15.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UPCX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UPC rodiklis pasikeitė $ -0.5805 (-16.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UPCX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.9001 (-23.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UPCX (UPC) pokyčius?

Peržiūrėkite UPCX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UPCX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UPCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UPCX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UPCX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UPCX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UPCX (UPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UPCX (UPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UPCX prognozes.

Peržiūrėkite UPCX kainos prognozę dabar!

UPCX (UPC) Tokenomika

Supratimas apie UPCX (UPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UPCX (UPC)

Ieškote, kaip nusipirkti UPCX? Viskas paprasta ir patogu! UPCX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UPC į vietos valiutas

1 UPCX(UPC) į VND
77,921.3465
1 UPCX(UPC) į AUD
A$4.471261
1 UPCX(UPC) į GBP
2.161603
1 UPCX(UPC) į EUR
2.516935
1 UPCX(UPC) į USD
$2.9611
1 UPCX(UPC) į MYR
RM12.495842
1 UPCX(UPC) į TRY
122.234208
1 UPCX(UPC) į JPY
¥435.2817
1 UPCX(UPC) į ARS
ARS$4,218.08695
1 UPCX(UPC) į RUB
250.183339
1 UPCX(UPC) į INR
261.405908
1 UPCX(UPC) į IDR
Rp48,542.615184
1 UPCX(UPC) į KRW
4,124.072025
1 UPCX(UPC) į PHP
169.552586
1 UPCX(UPC) į EGP
￡E.142.606576
1 UPCX(UPC) į BRL
R$15.98994
1 UPCX(UPC) į CAD
C$4.086318
1 UPCX(UPC) į BDT
360.66198
1 UPCX(UPC) į NGN
4,466.197519
1 UPCX(UPC) į COP
$11,612.131316
1 UPCX(UPC) į ZAR
R.51.848861
1 UPCX(UPC) į UAH
122.234208
1 UPCX(UPC) į VES
Bs461.9316
1 UPCX(UPC) į CLP
$2,845.6171
1 UPCX(UPC) į PKR
Rs840.982011
1 UPCX(UPC) į KZT
1,596.269788
1 UPCX(UPC) į THB
฿94.16298
1 UPCX(UPC) į TWD
NT$89.898996
1 UPCX(UPC) į AED
د.إ10.867237
1 UPCX(UPC) į CHF
Fr2.339269
1 UPCX(UPC) į HKD
HK$23.037358
1 UPCX(UPC) į AMD
֏1,131.465921
1 UPCX(UPC) į MAD
.د.م26.738733
1 UPCX(UPC) į MXN
$55.106071
1 UPCX(UPC) į SAR
ريال11.104125
1 UPCX(UPC) į PLN
10.778404
1 UPCX(UPC) į RON
лв12.821563
1 UPCX(UPC) į SEK
kr27.715896
1 UPCX(UPC) į BGN
лв4.945037
1 UPCX(UPC) į HUF
Ft995.995596
1 UPCX(UPC) į CZK
61.798157
1 UPCX(UPC) į KWD
د.ك0.9031355
1 UPCX(UPC) į ILS
9.830852
1 UPCX(UPC) į AOA
Kz2,699.249927
1 UPCX(UPC) į BHD
.د.ب1.1163347
1 UPCX(UPC) į BMD
$2.9611
1 UPCX(UPC) į DKK
kr18.891818
1 UPCX(UPC) į HNL
L77.610431
1 UPCX(UPC) į MUR
134.907716
1 UPCX(UPC) į NAD
$52.056138
1 UPCX(UPC) į NOK
kr29.433334
1 UPCX(UPC) į NZD
$4.974648
1 UPCX(UPC) į PAB
B/.2.9611
1 UPCX(UPC) į PGK
K12.555064
1 UPCX(UPC) į QAR
ر.ق10.778404
1 UPCX(UPC) į RSD
дин.296.672609

UPCX išteklius

Išsamesnei UPCX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali UPCX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UPCX

Kiek UPCX(UPC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UPC kaina USD valiuta yra 2.9611USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UPC į USD kaina?
Dabartinė UPC kaina USD valiuta yra $ 2.9611. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UPCX rinkos kapitalizacija?
UPC rinkos kapitalizacija yra $ 277.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UPC apyvartoje?
UPC apyvartoje yra 93.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UPC kaina?
UPC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.366687357333415USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UPC kaina?
UPC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.0490959955718784USD.
Kokia yra UPC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UPC yra $ 211.13KUSD.
Ar UPC kaina šiais metais kils?
UPC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UPC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:51:43(UTC+8)

UPCX (UPC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 UPC = 2.9611 USD

$2.9611
