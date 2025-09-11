UPCX (UPC) realiojo laiko kaina yra $ 2.9611. Per pastarąsias 24 valandas UPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.9497 iki aukščiausios $ 3.0024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UPC kaina yra $ 5.366687357333415, o žemiausia – $ 1.0490959955718784.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UPC per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UPCX (UPC) rinkos informacija
Dabartinė UPCX rinkos kapitalizacija yra $ 277.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 211.13K. UPC apyvartoje yra 93.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 780000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.31B
UPCX (UPC) kainos istorija USD
Stebėkite UPCX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001185
-0.04%
30 dienų
$ -0.5433
-15.51%
60 dienų
$ -0.5805
-16.40%
90 dienų
$ -0.9001
-23.32%
UPCX kainos pokytis šiandien
Šiandien UPC užfiksuotas $ -0.001185 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UPCX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.5433 (-15.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UPCX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UPC rodiklis pasikeitė $ -0.5805 (-16.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UPCX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.9001 (-23.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.
UPCX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UPCX (UPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UPCX (UPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UPCX prognozes.
Supratimas apie UPCX (UPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
