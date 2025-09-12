Daugiau apie ZOON

CryptoZoon kaina (ZOON)

1 ZOON į USD – tiesioginė kaina:

$0.00077179
$0.00077179$0.00077179
-3.60%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
CryptoZoon (ZOON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:22:58(UTC+8)

CryptoZoon (ZOON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0007714
24 val. žemiausia
$ 0.00080205
24 val. aukščiausia

$ 0.0007714
$ 0.00080205
$ 0.089014
$ 0.00033665
-0.01%

-3.68%

-8.03%

-8.03%

CryptoZoon (ZOON) realiojo laiko kaina yra $0.00077179. Per pastarąsias 24 valandas ZOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007714 iki aukščiausios $ 0.00080205 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZOON kaina yra $ 0.089014, o žemiausia – $ 0.00033665.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZOON per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -3.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CryptoZoon (ZOON) rinkos informacija

$ 630.47K
--
$ 768.84K
816.64M
995,870,194.4562505
Dabartinė CryptoZoon rinkos kapitalizacija yra $ 630.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZOON apyvartoje yra 816.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 995870194.4562505. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 768.84K

CryptoZoon (ZOON) kainos istorija USD

Šiandienos CryptoZoon kainos pokytis į USD: $ 0.
CryptoZoon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001812054.
CryptoZoon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000896788.
CryptoZoon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000512657655221784.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.68%
30 dienų$ -0.0001812054-23.47%
60 dienų$ -0.0000896788-11.61%
90 dienų$ -0.0000512657655221784-6.22%

Kas yra CryptoZoon (ZOON)

CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CryptoZoon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CryptoZoon (ZOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CryptoZoon (ZOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CryptoZoon prognozes.

Peržiūrėkite CryptoZoon kainos prognozę dabar!

CryptoZoon (ZOON) Tokenomika

Supratimas apie CryptoZoon (ZOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CryptoZoon (ZOON)

Kiek CryptoZoon(ZOON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZOON kaina USD valiuta yra 0.00077179USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZOON į USD kaina?
Dabartinė ZOON kaina USD valiuta yra $ 0.00077179. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CryptoZoon rinkos kapitalizacija?
ZOON rinkos kapitalizacija yra $ 630.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZOON apyvartoje?
ZOON apyvartoje yra 816.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZOON kaina?
ZOON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.089014USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZOON kaina?
ZOON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00033665USD.
Kokia yra ZOON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZOON yra --USD.
Ar ZOON kaina šiais metais kils?
ZOON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZOON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:22:58(UTC+8)

