Crown kaina (CRW)
Crown (CRW) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CRW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRW kaina yra $ 4.6, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRW per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Crown rinkos kapitalizacija yra $ 23.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRW apyvartoje yra 34.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.99K
Šiandienos Crown kainos pokytis į USD: $ 0.
Crown 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Crown 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Crown 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.34%
|30 dienų
|$ 0
|+0.01%
|60 dienų
|$ 0
|-41.46%
|90 dienų
|$ 0
|--
Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.
Supratimas apie Crown (CRW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
