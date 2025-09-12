Daugiau apie CRINGE

CRINGE Kainos informacija

CRINGE Oficiali svetainė

CRINGE Tokenomika

CRINGE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CRINGE logotipas

CRINGE kaina (CRINGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 CRINGE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CRINGE (CRINGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:29:29(UTC+8)

CRINGE (CRINGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.67%

+5.67%

CRINGE (CRINGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CRINGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRINGE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRINGE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CRINGE (CRINGE) rinkos informacija

$ 9.70K
$ 9.70K$ 9.70K

--
----

$ 9.70K
$ 9.70K$ 9.70K

998.79M
998.79M 998.79M

998,789,058.8098193
998,789,058.8098193 998,789,058.8098193

Dabartinė CRINGE rinkos kapitalizacija yra $ 9.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRINGE apyvartoje yra 998.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 998789058.8098193. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.70K

CRINGE (CRINGE) kainos istorija USD

Šiandienos CRINGE kainos pokytis į USD: $ 0.
CRINGE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CRINGE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CRINGE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+10.19%
60 dienų$ 0+19.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra CRINGE (CRINGE)

CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CRINGE (CRINGE) išteklius

Oficiali svetainė

CRINGE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CRINGE (CRINGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CRINGE (CRINGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CRINGE prognozes.

Peržiūrėkite CRINGE kainos prognozę dabar!

CRINGE į vietos valiutas

CRINGE (CRINGE) Tokenomika

Supratimas apie CRINGE (CRINGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRINGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CRINGE (CRINGE)

Kiek CRINGE(CRINGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRINGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRINGE į USD kaina?
Dabartinė CRINGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CRINGE rinkos kapitalizacija?
CRINGE rinkos kapitalizacija yra $ 9.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRINGE apyvartoje?
CRINGE apyvartoje yra 998.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRINGE kaina?
CRINGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRINGE kaina?
CRINGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CRINGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRINGE yra --USD.
Ar CRINGE kaina šiais metais kils?
CRINGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRINGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:29:29(UTC+8)

CRINGE (CRINGE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.