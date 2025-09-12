Daugiau apie CREATE

Create logotipas

Create kaina (CREATE)

Neįtraukta į sąrašą

1 CREATE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
Create (CREATE) kainos grafikas realiu laiku
Create (CREATE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

+1.74%

-0.61%

-0.61%

Create (CREATE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CREATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CREATE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CREATE per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Create (CREATE) rinkos informacija

$ 391.87K
$ 391.87K$ 391.87K

--
----

$ 391.87K
$ 391.87K$ 391.87K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė Create rinkos kapitalizacija yra $ 391.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CREATE apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 391.87K

Create (CREATE) kainos istorija USD

Šiandienos Create kainos pokytis į USD: $ 0.
Create 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Create 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Create 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.74%
30 dienų$ 0-18.46%
60 dienų$ 0-10.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra Create (CREATE)

CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Create (CREATE) išteklius

Oficiali svetainė

Create kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Create (CREATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Create (CREATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Create prognozes.

Peržiūrėkite Create kainos prognozę dabar!

CREATE į vietos valiutas

Create (CREATE) Tokenomika

Supratimas apie Create (CREATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CREATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Create (CREATE)

Kiek Create(CREATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CREATE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CREATE į USD kaina?
Dabartinė CREATE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Create rinkos kapitalizacija?
CREATE rinkos kapitalizacija yra $ 391.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CREATE apyvartoje?
CREATE apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CREATE kaina?
CREATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CREATE kaina?
CREATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CREATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CREATE yra --USD.
Ar CREATE kaina šiais metais kils?
CREATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CREATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.