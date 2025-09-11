Daugiau apie MAGIC

MAGIC kaina(MAGIC)

$0,2124
+1,06%1D
MAGIC (MAGIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:28:09(UTC+8)

MAGIC (MAGIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0,37%

+1,06%

+6,66%

+6,66%

MAGIC (MAGIC) realiojo laiko kaina yra $ 0,2124. Per pastarąsias 24 valandas MAGIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,20424 iki aukščiausios $ 0,2157 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAGIC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAGIC per pastarąją valandą pasikeitė +0,37%, per 24 valandas – +1,06%, o per pastarąsias 7 dienas – +6,66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAGIC (MAGIC) rinkos informacija

$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M

$ 73,85M
$ 73,85M$ 73,85M

347 714 007
347 714 007 347 714 007

ETH

Dabartinė MAGIC rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3,05M. MAGIC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 347714007. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73,85M

MAGIC (MAGIC) kainos istorija USD

Stebėkite MAGIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0,0022278+1,06%
30 dienų$ -0,05213-19,71%
60 dienų$ +0,03372+18,87%
90 dienų$ +0,09692+83,92%
MAGIC kainos pokytis šiandien

Šiandien MAGIC užfiksuotas $ +0,0022278 (+1,06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MAGIC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0,05213 (-19,71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MAGIC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAGIC rodiklis pasikeitė $ +0,03372 (+18,87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MAGIC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0,09692 (+83,92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MAGIC (MAGIC) pokyčius?

Peržiūrėkite MAGIC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MAGIC (MAGIC)

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

MAGIC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti MAGICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MAGIC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MAGIC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MAGIC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAGIC (MAGIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAGIC (MAGIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAGIC prognozes.

Peržiūrėkite MAGIC kainos prognozę dabar!

MAGIC (MAGIC) Tokenomika

Supratimas apie MAGIC (MAGIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAGICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MAGIC (MAGIC)

Ieškote, kaip nusipirkti MAGIC? Viskas paprasta ir patogu! MAGIC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAGIC į vietos valiutas

MAGIC išteklius

Išsamesnei MAGIC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAGIC

Kiek MAGIC(MAGIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAGIC kaina USD valiuta yra 0,2124USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAGIC į USD kaina?
Dabartinė MAGIC kaina USD valiuta yra $ 0,2124. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAGIC rinkos kapitalizacija?
MAGIC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAGIC apyvartoje?
MAGIC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAGIC kaina?
MAGIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAGIC kaina?
MAGIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra MAGIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAGIC yra $ 3,05MUSD.
Ar MAGIC kaina šiais metais kils?
MAGIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAGIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:28:09(UTC+8)

MAGIC (MAGIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

