Cosanta (COSA) realiojo laiko kaina yra $2.27. Per pastarąsias 24 valandas COSA svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.26 iki aukščiausios $ 2.27 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COSA kaina yra $ 11.71, o žemiausia – $ 0.19178.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COSA per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Cosanta rinkos kapitalizacija yra $ 815.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COSA apyvartoje yra 359.64K vienetų, o bendras kiekis siekia 359642.54999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 815.02K
Šiandienos Cosanta kainos pokytis į USD: $ +0.00370757.
Cosanta 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4403216610.
Cosanta 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.8723394350.
Cosanta 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.844856846488885.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00370757
|+0.16%
|30 dienų
|$ -0.4403216610
|-19.39%
|60 dienų
|$ -0.8723394350
|-38.42%
|90 dienų
|$ -1.844856846488885
|-44.83%
What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too
Supratimas apie Cosanta (COSA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COSAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.