What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network.
What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project
History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project
What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins
What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too
Ištirkite pagrindinius Cosanta (COSA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Cosanta (COSA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cosanta (COSA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų COSA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek COSA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate COSA tokenomiką, galite peržiūrėti COSA tokeno kainą realiuoju laiku!
