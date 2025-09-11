Daugiau apie CONSCIOUS

Conscious Token kaina (CONSCIOUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 CONSCIOUS į USD – tiesioginė kaina:

-2.30%1D
USD
Conscious Token (CONSCIOUS) kainos grafikas realiu laiku
Conscious Token (CONSCIOUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.44%

-2.37%

+9.38%

+9.38%

Conscious Token (CONSCIOUS) realiojo laiko kaina yra $0.307264. Per pastarąsias 24 valandas CONSCIOUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.302227 iki aukščiausios $ 0.314738 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CONSCIOUS kaina yra $ 0.314738, o žemiausia – $ 0.055157.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CONSCIOUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -2.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Conscious Token (CONSCIOUS) rinkos informacija

$ 143.91M
$ 143.91M$ 143.91M

--
----

$ 307.26M
$ 307.26M$ 307.26M

468.35M
468.35M 468.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Conscious Token rinkos kapitalizacija yra $ 143.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CONSCIOUS apyvartoje yra 468.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 307.26M

Conscious Token (CONSCIOUS) kainos istorija USD

Šiandienos Conscious Token kainos pokytis į USD: $ -0.00747422393587.
Conscious Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1489959700.
Conscious Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3310282279.
Conscious Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.20248623775814241.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00747422393587-2.37%
30 dienų$ +0.1489959700+48.49%
60 dienų$ +0.3310282279+107.73%
90 dienų$ +0.20248623775814241+193.25%

Kas yra Conscious Token (CONSCIOUS)

In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Conscious Token (CONSCIOUS) išteklius

Oficiali svetainė

Conscious Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Conscious Token (CONSCIOUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Conscious Token (CONSCIOUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Conscious Token prognozes.

Peržiūrėkite Conscious Token kainos prognozę dabar!

CONSCIOUS į vietos valiutas

Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomika

Supratimas apie Conscious Token (CONSCIOUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CONSCIOUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Conscious Token (CONSCIOUS)

Kiek Conscious Token(CONSCIOUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CONSCIOUS kaina USD valiuta yra 0.307264USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CONSCIOUS į USD kaina?
Dabartinė CONSCIOUS kaina USD valiuta yra $ 0.307264. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Conscious Token rinkos kapitalizacija?
CONSCIOUS rinkos kapitalizacija yra $ 143.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CONSCIOUS apyvartoje?
CONSCIOUS apyvartoje yra 468.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CONSCIOUS kaina?
CONSCIOUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.314738USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CONSCIOUS kaina?
CONSCIOUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.055157USD.
Kokia yra CONSCIOUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CONSCIOUS yra --USD.
Ar CONSCIOUS kaina šiais metais kils?
CONSCIOUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CONSCIOUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
