COINE kaina (COINE)

Neįtraukta į sąrašą

1 COINE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
COINE (COINE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:55:35(UTC+8)

COINE (COINE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+2.21%

+5.42%

+5.42%

COINE (COINE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COINE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COINE per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +2.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

COINE (COINE) rinkos informacija

$ 16.87K
$ 16.87K$ 16.87K

--
----

$ 16.87K
$ 16.87K$ 16.87K

994.58M
994.58M 994.58M

994,576,567.50545
994,576,567.50545 994,576,567.50545

Dabartinė COINE rinkos kapitalizacija yra $ 16.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COINE apyvartoje yra 994.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 994576567.50545. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.87K

COINE (COINE) kainos istorija USD

Šiandienos COINE kainos pokytis į USD: $ 0.
COINE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
COINE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
COINE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.21%
30 dienų$ 0+12.82%
60 dienų$ 0+30.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra COINE (COINE)

Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.

COINE (COINE) išteklius

Oficiali svetainė

COINE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos COINE (COINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų COINE (COINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes COINE prognozes.

Peržiūrėkite COINE kainos prognozę dabar!

COINE į vietos valiutas

COINE (COINE) Tokenomika

Supratimas apie COINE (COINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie COINE (COINE)

Kiek COINE(COINE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COINE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COINE į USD kaina?
Dabartinė COINE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra COINE rinkos kapitalizacija?
COINE rinkos kapitalizacija yra $ 16.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COINE apyvartoje?
COINE apyvartoje yra 994.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COINE kaina?
COINE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COINE kaina?
COINE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra COINE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COINE yra --USD.
Ar COINE kaina šiais metais kils?
COINE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COINE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:55:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.