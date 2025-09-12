Daugiau apie COG/ACC

COG/ACC Kainos informacija

COG/ACC Oficiali svetainė

COG/ACC Tokenomika

COG/ACC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cognitive Accelerationism logotipas

Cognitive Accelerationism kaina (COG/ACC)

Neįtraukta į sąrašą

1 COG/ACC į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:55:12(UTC+8)

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128603
$ 0.00128603$ 0.00128603

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+3.06%

+11.74%

+11.74%

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COG/ACC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COG/ACC kaina yra $ 0.00128603, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COG/ACC per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) rinkos informacija

$ 24.92K
$ 24.92K$ 24.92K

--
----

$ 24.92K
$ 24.92K$ 24.92K

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,249.542591
999,880,249.542591 999,880,249.542591

Dabartinė Cognitive Accelerationism rinkos kapitalizacija yra $ 24.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COG/ACC apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999880249.542591. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.92K

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) kainos istorija USD

Šiandienos Cognitive Accelerationism kainos pokytis į USD: $ 0.
Cognitive Accelerationism 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cognitive Accelerationism 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cognitive Accelerationism 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.06%
30 dienų$ 0+13.86%
60 dienų$ 0+17.65%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) išteklius

Oficiali svetainė

Cognitive Accelerationism kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cognitive Accelerationism (COG/ACC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cognitive Accelerationism (COG/ACC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cognitive Accelerationism prognozes.

Peržiūrėkite Cognitive Accelerationism kainos prognozę dabar!

COG/ACC į vietos valiutas

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Tokenomika

Supratimas apie Cognitive Accelerationism (COG/ACC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COG/ACCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

Kiek Cognitive Accelerationism(COG/ACC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COG/ACC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COG/ACC į USD kaina?
Dabartinė COG/ACC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cognitive Accelerationism rinkos kapitalizacija?
COG/ACC rinkos kapitalizacija yra $ 24.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COG/ACC apyvartoje?
COG/ACC apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COG/ACC kaina?
COG/ACC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00128603USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COG/ACC kaina?
COG/ACC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra COG/ACC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COG/ACC yra --USD.
Ar COG/ACC kaina šiais metais kils?
COG/ACC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COG/ACC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:55:12(UTC+8)

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.