Clustr kaina (CLUSTR)

Neįtraukta į sąrašą

1 CLUSTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00425005
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Clustr (CLUSTR) kainos grafikas realiu laiku
Clustr (CLUSTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00418369
24 val. žemiausia
$ 0.0043147
24 val. aukščiausia

$ 0.00418369
$ 0.0043147
$ 0.184538
$ 0.00270518
+0.08%

-0.68%

-2.94%

-2.94%

Clustr (CLUSTR) realiojo laiko kaina yra $0.00425005. Per pastarąsias 24 valandas CLUSTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00418369 iki aukščiausios $ 0.0043147 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLUSTR kaina yra $ 0.184538, o žemiausia – $ 0.00270518.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLUSTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Clustr (CLUSTR) rinkos informacija

$ 2.19M
--
$ 4.25M
516.13M
1,000,000,000.0
Dabartinė Clustr rinkos kapitalizacija yra $ 2.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLUSTR apyvartoje yra 516.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.25M

Clustr (CLUSTR) kainos istorija USD

Šiandienos Clustr kainos pokytis į USD: $ 0.
Clustr 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003448788.
Clustr 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011349346.
Clustr 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.68%
30 dienų$ -0.0003448788-8.11%
60 dienų$ +0.0011349346+26.70%
90 dienų$ 0--

Kas yra Clustr (CLUSTR)

Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.

Clustr (CLUSTR) išteklius

Oficiali svetainė

Clustr kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Clustr (CLUSTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clustr (CLUSTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clustr prognozes.

Peržiūrėkite Clustr kainos prognozę dabar!

CLUSTR į vietos valiutas

Clustr (CLUSTR) Tokenomika

Supratimas apie Clustr (CLUSTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLUSTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Clustr (CLUSTR)

Kiek Clustr(CLUSTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLUSTR kaina USD valiuta yra 0.00425005USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLUSTR į USD kaina?
Dabartinė CLUSTR kaina USD valiuta yra $ 0.00425005. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Clustr rinkos kapitalizacija?
CLUSTR rinkos kapitalizacija yra $ 2.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLUSTR apyvartoje?
CLUSTR apyvartoje yra 516.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLUSTR kaina?
CLUSTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.184538USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLUSTR kaina?
CLUSTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00270518USD.
Kokia yra CLUSTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLUSTR yra --USD.
Ar CLUSTR kaina šiais metais kils?
CLUSTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLUSTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
