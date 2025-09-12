Daugiau apie CIPHER

CIPHER Kainos informacija

CIPHER Oficiali svetainė

CIPHER Tokenomika

CIPHER Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cipher logotipas

Cipher kaina (CIPHER)

Neįtraukta į sąrašą

1 CIPHER į USD – tiesioginė kaina:

$0.03053316
$0.03053316$0.03053316
+21.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cipher (CIPHER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:42:38(UTC+8)

Cipher (CIPHER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02004903
$ 0.02004903$ 0.02004903
24 val. žemiausia
$ 0.03788618
$ 0.03788618$ 0.03788618
24 val. aukščiausia

$ 0.02004903
$ 0.02004903$ 0.02004903

$ 0.03788618
$ 0.03788618$ 0.03788618

$ 0.03788618
$ 0.03788618$ 0.03788618

$ 0.00942797
$ 0.00942797$ 0.00942797

-0.67%

+24.62%

--

--

Cipher (CIPHER) realiojo laiko kaina yra $0.03053604. Per pastarąsias 24 valandas CIPHER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02004903 iki aukščiausios $ 0.03788618 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CIPHER kaina yra $ 0.03788618, o žemiausia – $ 0.00942797.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CIPHER per pastarąją valandą pasikeitė -0.67%, per 24 valandas – +24.62%, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cipher (CIPHER) rinkos informacija

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

--
----

$ 30.53M
$ 30.53M$ 30.53M

200.00M
200.00M 200.00M

999,999,995.0
999,999,995.0 999,999,995.0

Dabartinė Cipher rinkos kapitalizacija yra $ 6.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CIPHER apyvartoje yra 200.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999995.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.53M

Cipher (CIPHER) kainos istorija USD

Šiandienos Cipher kainos pokytis į USD: $ +0.00603257.
Cipher 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cipher 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cipher 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00603257+24.62%
30 dienų$ 0--
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kas yra Cipher (CIPHER)

Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cipher (CIPHER) išteklius

Oficiali svetainė

Cipher kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cipher (CIPHER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cipher (CIPHER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cipher prognozes.

Peržiūrėkite Cipher kainos prognozę dabar!

CIPHER į vietos valiutas

Cipher (CIPHER) Tokenomika

Supratimas apie Cipher (CIPHER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CIPHERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cipher (CIPHER)

Kiek Cipher(CIPHER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CIPHER kaina USD valiuta yra 0.03053604USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CIPHER į USD kaina?
Dabartinė CIPHER kaina USD valiuta yra $ 0.03053604. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cipher rinkos kapitalizacija?
CIPHER rinkos kapitalizacija yra $ 6.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CIPHER apyvartoje?
CIPHER apyvartoje yra 200.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CIPHER kaina?
CIPHER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03788618USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CIPHER kaina?
CIPHER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00942797USD.
Kokia yra CIPHER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CIPHER yra --USD.
Ar CIPHER kaina šiais metais kils?
CIPHER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CIPHER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:42:38(UTC+8)

Cipher (CIPHER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.