Šiandienos Charged Particles (IONX) tiesioginė kaina yra $ 0.00100332, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.78%. Dabartinis IONX į USD konversijos rodiklis yra $ 0.00100332 už IONX.
Charged Particles šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 80,285, o apyvartoje yra 79.88M IONX. Per pastarąsias 24 valandas IONX prekyba svyravo tarp $ 0 (žemiausios) ir $ 0.00109638 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 2.75, o visų laikų žemiausia – $ 0.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip IONX judėjo -7.13% per pastarąją valandą ir -4.95% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
Charged Particles (IONX) rinkos informacija
$ 80.29K
--
$ 100.51K
79.88M
100,000,000.0
Dabartinė Charged Particles rinkos kapitalizacija yra $ 80.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IONX apyvartoje yra 79.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.51K
Charged Particles Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00109638
24 val. aukščiausia
$ 0
$ 0.00109638
$ 2.75
$ 0
-7.13%
-0.78%
-4.95%
-4.95%
Charged Particles (IONX) kainos istorija USD
Šiandienos Charged Particles kainos pokytis į USD: $ 0. Charged Particles 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000484952. Charged Particles 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003401462. Charged Particles 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006790948040697844.
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
-0.78%
30 dienų
$ -0.0000484952
-4.83%
60 dienų
$ -0.0003401462
-33.90%
90 dienų
$ -0.0006790948040697844
-40.36%
Kainos prognozė Charged Particles
Charged Particles (IONX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IONX 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Charged Particles (IONX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. Charged Particles kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
MEXC įrankiai Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia Charged Particles kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų IONX kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Charged Particles Kainų prognozavimas.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Charged Particles
Kiek 1 Charged Particles bus vertas 2030 m.?
Jei Charged Particles augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Charged Particles potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Kiek kainuoja Charged Particles šiandien?
Šiandien Charged Particles kaina yra $ 0.00100332. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar Charged Particles vis dar gera investicija?
Charged Particles išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į IONX, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra Charged Particles dienos prekybos apimtis?
Charged Particles vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė Charged Particles kaina?
Tiesioginė IONX kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią Charged Particles kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite IONX Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką Charged Particles kainai?
IONX kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kuris tokenas turi didžiausią prekybos apimtį MEXC platformoje?
Žemiau pateikiami šiuo metu daugiausiai MEXC prekiaujamų tokenų duomenys pagal 24 valandų prekybos apimtį. Kainos ir našumas nuolat atnaujinami remiantis tiesioginiais rinkos duomenimis.
Populiariausias tokenas
Kaina
Keisti
BTC
84,442.06
+1.82%
ETH
2,747.77
+1.58%
SOL
127.16
+1.40%
USDC
1.0005
-0.01%
UCN
1,571.74
+0.28%
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą IONX MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite IONX/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei Charged Particles kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar Charged Particles kaina šiemet kils?
Charged Particles kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite Charged Particles (IONX) kainų prognozėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 16:07:17(UTC+8)
Charged Particles (IONX) svarbiausios industrijos naujienos
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
11-21 21:37:03
Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55
Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26
Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32
Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38
Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11
Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.