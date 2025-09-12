Daugiau apie PORTX

ChainPort kaina (PORTX)

Neįtraukta į sąrašą

1 PORTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00075317
$0.00075317
-1.20%1D
USD
ChainPort (PORTX) kainos grafikas realiu laiku
ChainPort (PORTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.127139
$ 0.127139

$ 0
$ 0

+0.07%

-1.23%

+6.43%

+6.43%

ChainPort (PORTX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PORTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORTX kaina yra $ 0.127139, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORTX per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ChainPort (PORTX) rinkos informacija

$ 128.88K
$ 128.88K

--
--

$ 511.94K
$ 511.94K

171.13M
171.13M

679,814,605.4471
679,814,605.4471

Dabartinė ChainPort rinkos kapitalizacija yra $ 128.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PORTX apyvartoje yra 171.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 679814605.4471. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 511.94K

ChainPort (PORTX) kainos istorija USD

Šiandienos ChainPort kainos pokytis į USD: $ 0.
ChainPort 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ChainPort 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ChainPort 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.23%
30 dienų$ 0-4.67%
60 dienų$ 0+24.16%
90 dienų$ 0--

Kas yra ChainPort (PORTX)

ChainPort (PORTX) išteklius

Oficiali svetainė

ChainPort kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ChainPort (PORTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainPort (PORTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainPort prognozes.

Peržiūrėkite ChainPort kainos prognozę dabar!

PORTX į vietos valiutas

ChainPort (PORTX) Tokenomika

Supratimas apie ChainPort (PORTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ChainPort (PORTX)

Kiek ChainPort(PORTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PORTX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PORTX į USD kaina?
Dabartinė PORTX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ChainPort rinkos kapitalizacija?
PORTX rinkos kapitalizacija yra $ 128.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PORTX apyvartoje?
PORTX apyvartoje yra 171.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PORTX kaina?
PORTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.127139USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PORTX kaina?
PORTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PORTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PORTX yra --USD.
Ar PORTX kaina šiais metais kils?
PORTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PORTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ChainPort (PORTX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

