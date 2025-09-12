ChainNet kaina (CNET)
ChainNet (CNET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CNET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNET kaina yra $ 0.02663557, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNET per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – +0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ChainNet rinkos kapitalizacija yra $ 41.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CNET apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.34K
Šiandienos ChainNet kainos pokytis į USD: $ 0.
ChainNet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ChainNet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ChainNet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.82%
|30 dienų
|$ 0
|-3.39%
|60 dienų
|$ 0
|+38.22%
|90 dienų
|$ 0
|--
ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features1. Decentralized Web Hosting With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.
Supratimas apie ChainNet (CNET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
