Chain Games kaina (CHAIN)

1 CHAIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.02330943
$0.02330943$0.02330943
+5.90%1D
Chain Games (CHAIN) kainos grafikas realiu laiku
Chain Games (CHAIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02063776
$ 0.02063776$ 0.02063776
24 val. žemiausia
$ 0.0235861
$ 0.0235861$ 0.0235861
24 val. aukščiausia

$ 0.02063776
$ 0.02063776$ 0.02063776

$ 0.0235861
$ 0.0235861$ 0.0235861

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.0055509
$ 0.0055509$ 0.0055509

+0.01%

+5.94%

+11.78%

+11.78%

Chain Games (CHAIN) realiojo laiko kaina yra $0.02330811. Per pastarąsias 24 valandas CHAIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02063776 iki aukščiausios $ 0.0235861 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHAIN kaina yra $ 1.03, o žemiausia – $ 0.0055509.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHAIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +5.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chain Games (CHAIN) rinkos informacija

$ 8.86M
$ 8.86M$ 8.86M

--
----

$ 11.50M
$ 11.50M$ 11.50M

379.87M
379.87M 379.87M

493,499,998.3071
493,499,998.3071 493,499,998.3071

Dabartinė Chain Games rinkos kapitalizacija yra $ 8.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHAIN apyvartoje yra 379.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 493499998.3071. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.50M

Chain Games (CHAIN) kainos istorija USD

Šiandienos Chain Games kainos pokytis į USD: $ +0.00130772.
Chain Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002464692.
Chain Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011140157.
Chain Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001009578781135.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00130772+5.94%
30 dienų$ +0.0002464692+1.06%
60 dienų$ +0.0011140157+4.78%
90 dienų$ +0.001009578781135+4.53%

Kas yra Chain Games (CHAIN)

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

Chain Games (CHAIN) išteklius

Oficiali svetainė

Chain Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chain Games (CHAIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chain Games (CHAIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chain Games prognozes.

Peržiūrėkite Chain Games kainos prognozę dabar!

CHAIN į vietos valiutas

Chain Games (CHAIN) Tokenomika

Supratimas apie Chain Games (CHAIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHAINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chain Games (CHAIN)

Kiek Chain Games(CHAIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHAIN kaina USD valiuta yra 0.02330811USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHAIN į USD kaina?
Dabartinė CHAIN kaina USD valiuta yra $ 0.02330811. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chain Games rinkos kapitalizacija?
CHAIN rinkos kapitalizacija yra $ 8.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHAIN apyvartoje?
CHAIN apyvartoje yra 379.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHAIN kaina?
CHAIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHAIN kaina?
CHAIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0055509USD.
Kokia yra CHAIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHAIN yra --USD.
Ar CHAIN kaina šiais metais kils?
CHAIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHAIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
