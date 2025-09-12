Chain Games (CHAIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chain Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CHAIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chain Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Chain Games kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:03:29(UTC+8)

Chain Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chain Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021853 prekybos kainą 2025 m.

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chain Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022946 prekybos kainą 2026 m.

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CHAIN ateities kaina yra $ 0.024093 su 10.25% augimo norma.

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CHAIN ateities kaina yra $ 0.025298 su 15.76% augimo norma.

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHAIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.026563, o augimo norma – 21.55%.

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHAIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.027891, o augimo norma – 27.63%.

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chain Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.045431 prekybos kainą.

Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chain Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.074003 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.021853
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022946
    5.00%
  • 2027
    $ 0.024093
    10.25%
  • 2028
    $ 0.025298
    15.76%
  • 2029
    $ 0.026563
    21.55%
  • 2030
    $ 0.027891
    27.63%
  • 2031
    $ 0.029285
    34.01%
  • 2032
    $ 0.030750
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.032287
    47.75%
  • 2034
    $ 0.033901
    55.13%
  • 2035
    $ 0.035597
    62.89%
  • 2036
    $ 0.037376
    71.03%
  • 2037
    $ 0.039245
    79.59%
  • 2038
    $ 0.041208
    88.56%
  • 2039
    $ 0.043268
    97.99%
  • 2040
    $ 0.045431
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Chain Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.021853
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.021856
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.021874
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.021943
    0.41%
Chain Games (CHAIN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CHAIN kaina yra $0.021853. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chain Games (CHAIN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CHAIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.021856. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chain Games (CHAIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CHAIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.021874. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chain Games (CHAIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CHAIN kaina yra $0.021943. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chain Games kainų statistika

--
----

--

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

379.87M
379.87M 379.87M

--
----

--

Naujausia CHAIN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CHAIN turi 379.87M apyvartą ir $ 8.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Chain Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chain Games, dabartinė Chain Games kaina yra 0.021853USD. Apyvartinė Chain Games (CHAIN) pasiūla yra 379.87M CHAIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,669,082.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -5.18%
    $ -0.001195
    $ 0.023878
    $ 0.021097
  • 7 dienos
    -7.23%
    $ -0.001580
    $ 0.026833
    $ 0.020597
  • 30 dienų
    -18.51%
    $ -0.004046
    $ 0.026833
    $ 0.020597
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chain Games kaina pasikeitė $-0.001195, atspindinti -5.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chain Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.026833 ir žemiausia $0.020597. Kainos pokytis buvo -7.23%. Ši naujausia tendencija parodo CHAIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chain Games įvyko -18.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004046 vertę. Tai rodo, kad CHAIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Chain Games (CHAIN) kainų prognozės modulis?

Chain Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CHAIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chain Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CHAIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chain Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CHAIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CHAIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chain Games potencialą.

Kodėl CHAIN kainų prognozė yra svarbi?

CHAIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CHAIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, CHAIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CHAIN kainų prognozė?
Remiantis Chain Games (CHAIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CHAIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CHAIN 2026 m.?
1 vieneto Chain Games (CHAIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHAIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CHAIN kaina 2027 m.?
Chain Games (CHAIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CHAIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CHAIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chain Games (CHAIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CHAIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chain Games (CHAIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CHAIN 2030 m.?
1 vieneto Chain Games (CHAIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHAIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CHAIN kainų prognozė 2040 metams?
Chain Games (CHAIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CHAIN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:03:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.