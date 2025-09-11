Daugiau apie CDAI

cDAI logotipas

cDAI kaina (CDAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 CDAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02491165
$0.02491165$0.02491165
0.00%1D
mexc
USD
cDAI (CDAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:50:11(UTC+8)

cDAI (CDAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02487308
$ 0.02487308$ 0.02487308
24 val. žemiausia
$ 0.0249311
$ 0.0249311$ 0.0249311
24 val. aukščiausia

$ 0.02487308
$ 0.02487308$ 0.02487308

$ 0.0249311
$ 0.0249311$ 0.0249311

$ 0.03159087
$ 0.03159087$ 0.03159087

$ 0.00728854
$ 0.00728854$ 0.00728854

-0.12%

-0.03%

-0.10%

-0.10%

cDAI (CDAI) realiojo laiko kaina yra $0.02491165. Per pastarąsias 24 valandas CDAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02487308 iki aukščiausios $ 0.0249311 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CDAI kaina yra $ 0.03159087, o žemiausia – $ 0.00728854.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CDAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

cDAI (CDAI) rinkos informacija

$ 24.48M
$ 24.48M$ 24.48M

--
----

$ 24.48M
$ 24.48M$ 24.48M

983.33M
983.33M 983.33M

983,333,799.1353801
983,333,799.1353801 983,333,799.1353801

Dabartinė cDAI rinkos kapitalizacija yra $ 24.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CDAI apyvartoje yra 983.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 983333799.1353801. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.48M

cDAI (CDAI) kainos istorija USD

Šiandienos cDAI kainos pokytis į USD: $ 0.
cDAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000663447.
cDAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001982668.
cDAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000302571462764442.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.03%
30 dienų$ +0.0000663447+0.27%
60 dienų$ +0.0001982668+0.80%
90 dienų$ +0.000302571462764442+1.23%

Kas yra cDAI (CDAI)

Compound protocol balance token

cDAI (CDAI) išteklius

Oficiali svetainė

cDAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos cDAI (CDAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cDAI (CDAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cDAI prognozes.

Peržiūrėkite cDAI kainos prognozę dabar!

CDAI į vietos valiutas

cDAI (CDAI) Tokenomika

Supratimas apie cDAI (CDAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CDAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie cDAI (CDAI)

Kiek cDAI(CDAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CDAI kaina USD valiuta yra 0.02491165USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CDAI į USD kaina?
Dabartinė CDAI kaina USD valiuta yra $ 0.02491165. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra cDAI rinkos kapitalizacija?
CDAI rinkos kapitalizacija yra $ 24.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CDAI apyvartoje?
CDAI apyvartoje yra 983.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CDAI kaina?
CDAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03159087USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CDAI kaina?
CDAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00728854USD.
Kokia yra CDAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CDAI yra --USD.
Ar CDAI kaina šiais metais kils?
CDAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CDAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:50:11(UTC+8)

cDAI (CDAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

