Daugiau apie GTCBBTCC

GTCBBTCC Kainos informacija

GTCBBTCC Oficiali svetainė

GTCBBTCC Tokenomika

GTCBBTCC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

cbBTC Core Morpho Vault logotipas

cbBTC Core Morpho Vault kaina (GTCBBTCC)

Neįtraukta į sąrašą

1 GTCBBTCC į USD – tiesioginė kaina:

$115,651
$115,651$115,651
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:03:16(UTC+8)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 114,410
$ 114,410$ 114,410
24 val. žemiausia
$ 115,782
$ 115,782$ 115,782
24 val. aukščiausia

$ 114,410
$ 114,410$ 114,410

$ 115,782
$ 115,782$ 115,782

$ 125,230
$ 125,230$ 125,230

$ 74,630
$ 74,630$ 74,630

-0.03%

+0.47%

+3.34%

+3.34%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) realiojo laiko kaina yra $115,651. Per pastarąsias 24 valandas GTCBBTCC svyravo nuo žemiausios kainos $ 114,410 iki aukščiausios $ 115,782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GTCBBTCC kaina yra $ 125,230, o žemiausia – $ 74,630.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GTCBBTCC per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) rinkos informacija

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

28.00
28.00 28.00

28.0
28.0 28.0

Dabartinė cbBTC Core Morpho Vault rinkos kapitalizacija yra $ 3.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GTCBBTCC apyvartoje yra 28.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 28.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.24M

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) kainos istorija USD

Šiandienos cbBTC Core Morpho Vault kainos pokytis į USD: $ +535.35.
cbBTC Core Morpho Vault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,565.3926156000.
cbBTC Core Morpho Vault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,922.7084435000.
cbBTC Core Morpho Vault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +10,061.34612591729.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +535.35+0.47%
30 dienų$ -4,565.3926156000-3.94%
60 dienų$ -3,922.7084435000-3.39%
90 dienų$ +10,061.34612591729+9.53%

Kas yra cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) išteklius

Oficiali svetainė

cbBTC Core Morpho Vault kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cbBTC Core Morpho Vault prognozes.

Peržiūrėkite cbBTC Core Morpho Vault kainos prognozę dabar!

GTCBBTCC į vietos valiutas

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Tokenomika

Supratimas apie cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GTCBBTCCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Kiek cbBTC Core Morpho Vault(GTCBBTCC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GTCBBTCC kaina USD valiuta yra 115,651USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GTCBBTCC į USD kaina?
Dabartinė GTCBBTCC kaina USD valiuta yra $ 115,651. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra cbBTC Core Morpho Vault rinkos kapitalizacija?
GTCBBTCC rinkos kapitalizacija yra $ 3.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GTCBBTCC apyvartoje?
GTCBBTCC apyvartoje yra 28.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GTCBBTCC kaina?
GTCBBTCC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 125,230USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GTCBBTCC kaina?
GTCBBTCC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 74,630USD.
Kokia yra GTCBBTCC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GTCBBTCC yra --USD.
Ar GTCBBTCC kaina šiais metais kils?
GTCBBTCC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GTCBBTCC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:03:16(UTC+8)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.