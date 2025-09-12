Daugiau apie CATVAX

Catvax kaina (CATVAX)

1 CATVAX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00360185
+1.20%1D
+1.20%1D
Catvax (CATVAX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:23:39(UTC+8)

Catvax (CATVAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00351855
$ 0.00351855$ 0.00351855
24 val. žemiausia
$ 0.00364527
$ 0.00364527$ 0.00364527
24 val. aukščiausia

$ 0.00351855
$ 0.00351855$ 0.00351855

$ 0.00364527
$ 0.00364527$ 0.00364527

$ 0.097725
$ 0.097725$ 0.097725

$ 0.00061312
$ 0.00061312$ 0.00061312

-0.17%

+1.29%

+4.30%

+4.30%

Catvax (CATVAX) realiojo laiko kaina yra $0.00360185. Per pastarąsias 24 valandas CATVAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00351855 iki aukščiausios $ 0.00364527 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATVAX kaina yra $ 0.097725, o žemiausia – $ 0.00061312.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATVAX per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Catvax (CATVAX) rinkos informacija

$ 302.36K
$ 302.36K$ 302.36K

--
----

$ 302.36K
$ 302.36K$ 302.36K

83.94M
83.94M 83.94M

83,936,072.0
83,936,072.0 83,936,072.0

Dabartinė Catvax rinkos kapitalizacija yra $ 302.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CATVAX apyvartoje yra 83.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 83936072.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 302.36K

Catvax (CATVAX) kainos istorija USD

Šiandienos Catvax kainos pokytis į USD: $ 0.
Catvax 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007668043.
Catvax 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0025467752.
Catvax 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0026376532737386362.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.29%
30 dienų$ -0.0007668043-21.28%
60 dienų$ -0.0025467752-70.70%
90 dienų$ +0.0026376532737386362+273.56%

Kas yra Catvax (CATVAX)

Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.

Catvax (CATVAX) išteklius

Catvax kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Catvax (CATVAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Catvax (CATVAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Catvax prognozes.

Peržiūrėkite Catvax kainos prognozę dabar!

CATVAX į vietos valiutas

Catvax (CATVAX) Tokenomika

Supratimas apie Catvax (CATVAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATVAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Catvax (CATVAX)

Kiek Catvax(CATVAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CATVAX kaina USD valiuta yra 0.00360185USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CATVAX į USD kaina?
Dabartinė CATVAX kaina USD valiuta yra $ 0.00360185. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Catvax rinkos kapitalizacija?
CATVAX rinkos kapitalizacija yra $ 302.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CATVAX apyvartoje?
CATVAX apyvartoje yra 83.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CATVAX kaina?
CATVAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.097725USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CATVAX kaina?
CATVAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00061312USD.
Kokia yra CATVAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CATVAX yra --USD.
Ar CATVAX kaina šiais metais kils?
CATVAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CATVAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Catvax (CATVAX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

