Catvax (CATVAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Catvax kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CATVAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Catvax kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Catvax kainos prognozė
Catvax Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Catvax galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003940 prekybos kainą 2025 m.

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Catvax galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004137 prekybos kainą 2026 m.

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CATVAX ateities kaina yra $ 0.004343 su 10.25% augimo norma.

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CATVAX ateities kaina yra $ 0.004561 su 15.76% augimo norma.

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CATVAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004789, o augimo norma – 21.55%.

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CATVAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005028, o augimo norma – 27.63%.

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Catvax kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008191 prekybos kainą.

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Catvax kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013342 prekybos kainą.

Trumpalaikės Catvax kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Catvax (CATVAX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma CATVAX kaina yra $0.003940. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Catvax (CATVAX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė CATVAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003940. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Catvax (CATVAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CATVAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003943. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Catvax (CATVAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CATVAX kaina yra $0.003956. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Catvax kainų statistika

--

$ 330.72K
$ 330.72K$ 330.72K

83.94M
83.94M 83.94M

Be to, CATVAX turi 83.94M apyvartą ir $ 330.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Catvax istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Catvax, dabartinė Catvax kaina yra 0.003940USD. Apyvartinė Catvax (CATVAX) pasiūla yra 83.94M CATVAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $330,717.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    9.16%
    $ 0.000330
    $ 0.003972
    $ 0.003600
  • 7 dienos
    20.46%
    $ 0.000806
    $ 0.004989
    $ 0.003200
  • 30 dienų
    -20.60%
    $ -0.000811
    $ 0.004989
    $ 0.003200
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Catvax kaina pasikeitė $0.000330, atspindinti 9.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Catvax buvo prekiaujama aukščiausia $0.004989 ir žemiausia $0.003200. Kainos pokytis buvo 20.46%. Ši naujausia tendencija parodo CATVAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Catvax įvyko -20.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000811 vertę. Tai rodo, kad CATVAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Catvax (CATVAX) kainų prognozės modulis?

Catvax Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CATVAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Catvax ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CATVAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Catvax kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CATVAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CATVAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Catvax potencialą.

Kodėl CATVAX kainų prognozė yra svarbi?

CATVAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CATVAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, CATVAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CATVAX kainų prognozė?
Remiantis Catvax (CATVAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CATVAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CATVAX 2026 m.?
1 vieneto Catvax (CATVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CATVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CATVAX kaina 2027 m.?
Catvax (CATVAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CATVAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CATVAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Catvax (CATVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CATVAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Catvax (CATVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CATVAX 2030 m.?
1 vieneto Catvax (CATVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CATVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CATVAX kainų prognozė 2040 metams?
Catvax (CATVAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CATVAX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:14:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.