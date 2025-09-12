CatBread kaina (CB)
CatBread (CB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CatBread rinkos kapitalizacija yra $ 6.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CB apyvartoje yra 999.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 999255079.409. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.50K
Šiandienos CatBread kainos pokytis į USD: $ 0.
CatBread 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CatBread 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CatBread 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+9.23%
|60 dienų
|$ 0
|+26.09%
|90 dienų
|$ 0
|--
Catbread ($CB) is a Solana memecoin brought back by the original team behind the viral sensation that rocked the last bull run. With the same spirit but a fresh start, $CB returns for a new cycle—stripped of all fluff. No taxes, no VCs, no roadmaps, and no empty promises. Just pure meme power, unfiltered community energy, and a slick, zero-friction relaunch on Solana. It’s nostalgia with a purpose—reigniting the spark that made it legendary. Catbread is everything you loved before, now faster, leaner, and meaner. Born from the culture, fueled by the people, and built entirely for the degens, by the degens.
Kiek kainuos CatBread (CB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CatBread (CB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CatBread prognozes.
Peržiūrėkite CatBread kainos prognozę dabar!
Supratimas apie CatBread (CB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
