CatBread kaina (CB)

1 CB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
CatBread (CB) kainos grafikas realiu laiku
CatBread (CB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

CatBread (CB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CatBread (CB) rinkos informacija

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

--
----

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

999.26M
999.26M 999.26M

999,255,079.409
999,255,079.409 999,255,079.409

Dabartinė CatBread rinkos kapitalizacija yra $ 6.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CB apyvartoje yra 999.26M vienetų, o bendras kiekis siekia 999255079.409. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.50K

CatBread (CB) kainos istorija USD

Šiandienos CatBread kainos pokytis į USD: $ 0.
CatBread 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CatBread 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CatBread 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+9.23%
60 dienų$ 0+26.09%
90 dienų$ 0--

Kas yra CatBread (CB)

Catbread ($CB) is a Solana memecoin brought back by the original team behind the viral sensation that rocked the last bull run. With the same spirit but a fresh start, $CB returns for a new cycle—stripped of all fluff. No taxes, no VCs, no roadmaps, and no empty promises. Just pure meme power, unfiltered community energy, and a slick, zero-friction relaunch on Solana. It’s nostalgia with a purpose—reigniting the spark that made it legendary. Catbread is everything you loved before, now faster, leaner, and meaner. Born from the culture, fueled by the people, and built entirely for the degens, by the degens.

CatBread (CB) išteklius

Oficiali svetainė

CatBread kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CatBread (CB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CatBread (CB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CatBread prognozes.

Peržiūrėkite CatBread kainos prognozę dabar!

CB į vietos valiutas

CatBread (CB) Tokenomika

Supratimas apie CatBread (CB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CatBread (CB)

Kiek CatBread(CB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CB į USD kaina?
Dabartinė CB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CatBread rinkos kapitalizacija?
CB rinkos kapitalizacija yra $ 6.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CB apyvartoje?
CB apyvartoje yra 999.26MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CB kaina?
CB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CB kaina?
CB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CB yra --USD.
Ar CB kaina šiais metais kils?
CB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
