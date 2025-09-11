Daugiau apie BURN

Burncoin kaina (BURN)

1 BURN į USD – tiesioginė kaina:

$0.02472039
$0.02472039$0.02472039
+10.10%1D
mexc
USD
Burncoin (BURN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:02:16(UTC+8)

Burncoin (BURN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02119156
$ 0.02119156$ 0.02119156
24 val. žemiausia
$ 0.02520055
$ 0.02520055$ 0.02520055
24 val. aukščiausia

$ 0.02119156
$ 0.02119156$ 0.02119156

$ 0.02520055
$ 0.02520055$ 0.02520055

$ 0.177496
$ 0.177496$ 0.177496

$ 0.01615564
$ 0.01615564$ 0.01615564

-1.11%

+10.61%

+23.28%

+23.28%

Burncoin (BURN) realiojo laiko kaina yra $0.02480152. Per pastarąsias 24 valandas BURN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02119156 iki aukščiausios $ 0.02520055 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BURN kaina yra $ 0.177496, o žemiausia – $ 0.01615564.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BURN per pastarąją valandą pasikeitė -1.11%, per 24 valandas – +10.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Burncoin (BURN) rinkos informacija

$ 494.92K
$ 494.92K$ 494.92K

--
----

$ 519.72K
$ 519.72K$ 519.72K

19.96M
19.96M 19.96M

20,955,106.25053275
20,955,106.25053275 20,955,106.25053275

Dabartinė Burncoin rinkos kapitalizacija yra $ 494.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BURN apyvartoje yra 19.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 20955106.25053275. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 519.72K

Burncoin (BURN) kainos istorija USD

Šiandienos Burncoin kainos pokytis į USD: $ +0.00237814.
Burncoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0082720559.
Burncoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0123719331.
Burncoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02645652207903612.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00237814+10.61%
30 dienų$ -0.0082720559-33.35%
60 dienų$ -0.0123719331-49.88%
90 dienų$ -0.02645652207903612-51.61%

Kas yra Burncoin (BURN)

Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn.

Burncoin (BURN) išteklius

Oficiali svetainė

Burncoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Burncoin (BURN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Burncoin (BURN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Burncoin prognozes.

Peržiūrėkite Burncoin kainos prognozę dabar!

BURN į vietos valiutas

Burncoin (BURN) Tokenomika

Supratimas apie Burncoin (BURN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BURNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Burncoin (BURN)

Kiek Burncoin(BURN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BURN kaina USD valiuta yra 0.02480152USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BURN į USD kaina?
Dabartinė BURN kaina USD valiuta yra $ 0.02480152. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Burncoin rinkos kapitalizacija?
BURN rinkos kapitalizacija yra $ 494.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BURN apyvartoje?
BURN apyvartoje yra 19.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BURN kaina?
BURN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.177496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BURN kaina?
BURN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01615564USD.
Kokia yra BURN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BURN yra --USD.
Ar BURN kaina šiais metais kils?
BURN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BURN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:02:16(UTC+8)

Burncoin (BURN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

