Daugiau apie BUILT

BUILT Kainos informacija

BUILT Oficiali svetainė

BUILT Tokenomika

BUILT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Built Different logotipas

Built Different kaina (BUILT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BUILT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+11.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Built Different (BUILT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:47:14(UTC+8)

Built Different (BUILT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00539371
$ 0.00539371$ 0.00539371

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+11.07%

-4.78%

-4.78%

Built Different (BUILT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BUILT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUILT kaina yra $ 0.00539371, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUILT per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +11.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Built Different (BUILT) rinkos informacija

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

--
----

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

998.27M
998.27M 998.27M

998,272,568.967681
998,272,568.967681 998,272,568.967681

Dabartinė Built Different rinkos kapitalizacija yra $ 27.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUILT apyvartoje yra 998.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 998272568.967681. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.06K

Built Different (BUILT) kainos istorija USD

Šiandienos Built Different kainos pokytis į USD: $ 0.
Built Different 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Built Different 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Built Different 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+11.07%
30 dienų$ 0-22.70%
60 dienų$ 0-8.31%
90 dienų$ 0--

Kas yra Built Different (BUILT)

Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Built Different (BUILT) išteklius

Oficiali svetainė

Built Different kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Built Different (BUILT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Built Different (BUILT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Built Different prognozes.

Peržiūrėkite Built Different kainos prognozę dabar!

BUILT į vietos valiutas

Built Different (BUILT) Tokenomika

Supratimas apie Built Different (BUILT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUILTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Built Different (BUILT)

Kiek Built Different(BUILT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUILT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUILT į USD kaina?
Dabartinė BUILT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Built Different rinkos kapitalizacija?
BUILT rinkos kapitalizacija yra $ 27.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUILT apyvartoje?
BUILT apyvartoje yra 998.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUILT kaina?
BUILT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00539371USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUILT kaina?
BUILT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BUILT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUILT yra --USD.
Ar BUILT kaina šiais metais kils?
BUILT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUILT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:47:14(UTC+8)

Built Different (BUILT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.