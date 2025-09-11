Daugiau apie BTU

BTU Protocol logotipas

BTU Protocol kaina (BTU)

Neįtraukta į sąrašą

1 BTU į USD – tiesioginė kaina:

$0.718457
$0.718457$0.718457
0.00%1D
mexc
USD
BTU Protocol (BTU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:49:04(UTC+8)

BTU Protocol (BTU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

$ 0.01595713
$ 0.01595713$ 0.01595713

--

--

-0.60%

-0.60%

BTU Protocol (BTU) realiojo laiko kaina yra $0.718457. Per pastarąsias 24 valandas BTU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTU kaina yra $ 5.0, o žemiausia – $ 0.01595713.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BTU Protocol (BTU) rinkos informacija

$ 57.48M
$ 57.48M$ 57.48M

--
----

$ 71.85M
$ 71.85M$ 71.85M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė BTU Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 57.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTU apyvartoje yra 80.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.85M

BTU Protocol (BTU) kainos istorija USD

Šiandienos BTU Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
BTU Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0581312898.
BTU Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1856408828.
BTU Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0581312898-8.09%
60 dienų$ -0.1856408828-25.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra BTU Protocol (BTU)

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

BTU Protocol (BTU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BTU Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BTU Protocol (BTU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BTU Protocol (BTU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BTU Protocol prognozes.

Peržiūrėkite BTU Protocol kainos prognozę dabar!

BTU į vietos valiutas

BTU Protocol (BTU) Tokenomika

Supratimas apie BTU Protocol (BTU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BTU Protocol (BTU)

Kiek BTU Protocol(BTU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTU kaina USD valiuta yra 0.718457USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTU į USD kaina?
Dabartinė BTU kaina USD valiuta yra $ 0.718457. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BTU Protocol rinkos kapitalizacija?
BTU rinkos kapitalizacija yra $ 57.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTU apyvartoje?
BTU apyvartoje yra 80.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTU kaina?
BTU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTU kaina?
BTU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01595713USD.
Kokia yra BTU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTU yra --USD.
Ar BTU kaina šiais metais kils?
BTU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BTU Protocol (BTU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

