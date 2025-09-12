Daugiau apie BROGE

BROGE Kainos informacija

BROGE Baltoji knyga

BROGE Oficiali svetainė

BROGE Tokenomika

BROGE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Broge logotipas

Broge kaina (BROGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 BROGE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Broge (BROGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:17:13(UTC+8)

Broge (BROGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.05%

+4.03%

+4.84%

+4.84%

Broge (BROGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BROGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BROGE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BROGE per pastarąją valandą pasikeitė +2.05%, per 24 valandas – +4.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Broge (BROGE) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 69.71K
$ 69.71K$ 69.71K

0.00
0.00 0.00

690,420,000,000,000.0
690,420,000,000,000.0 690,420,000,000,000.0

Dabartinė Broge rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BROGE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 690420000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.71K

Broge (BROGE) kainos istorija USD

Šiandienos Broge kainos pokytis į USD: $ 0.
Broge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Broge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Broge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.03%
30 dienų$ 0-13.82%
60 dienų$ 0+13.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Broge (BROGE)

Originally Broge on Base was headed up by one developer. That developer divested or burned their tokens, and burned the initial LP. A few community members have put banded together to make Broge truly an open community token. A set of tenets has been created, the first of which is transparency, the second is that all members of the community have a voice in the ongoing development of the token. The third tenet is that all community-driven projects that can be will be open source. The final tenet is be chill, always. A first draft community white paper has been written and made available. There is a new web site. Community members have willingly airdropped their own tokens to raise awareness and adoption. There's new socials. Even a new mascot design.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Broge (BROGE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Broge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Broge (BROGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Broge (BROGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Broge prognozes.

Peržiūrėkite Broge kainos prognozę dabar!

BROGE į vietos valiutas

Broge (BROGE) Tokenomika

Supratimas apie Broge (BROGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Broge (BROGE)

Kiek Broge(BROGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BROGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BROGE į USD kaina?
Dabartinė BROGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Broge rinkos kapitalizacija?
BROGE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BROGE apyvartoje?
BROGE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BROGE kaina?
BROGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BROGE kaina?
BROGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BROGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BROGE yra --USD.
Ar BROGE kaina šiais metais kils?
BROGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BROGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:17:13(UTC+8)

Broge (BROGE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.