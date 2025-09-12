Daugiau apie CRUMBS

BreadHeads kaina (CRUMBS)

Neįtraukta į sąrašą

1 CRUMBS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011628
$0.00011628$0.00011628
+1.60%1D
USD
BreadHeads (CRUMBS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:45:38(UTC+8)

BreadHeads (CRUMBS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

+1.07%

+9.51%

+9.51%

BreadHeads (CRUMBS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CRUMBS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRUMBS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRUMBS per pastarąją valandą pasikeitė -1.01%, per 24 valandas – +1.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BreadHeads (CRUMBS) rinkos informacija

$ 116.28K
$ 116.28K$ 116.28K

--
----

$ 116.28K
$ 116.28K$ 116.28K

999.97M
999.97M 999.97M

999,966,892.157346
999,966,892.157346 999,966,892.157346

Dabartinė BreadHeads rinkos kapitalizacija yra $ 116.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRUMBS apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999966892.157346. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.28K

BreadHeads (CRUMBS) kainos istorija USD

Šiandienos BreadHeads kainos pokytis į USD: $ 0.
BreadHeads 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BreadHeads 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BreadHeads 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.07%
30 dienų$ 0-11.77%
60 dienų$ 0-27.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra BreadHeads (CRUMBS)

Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value.

BreadHeads (CRUMBS) išteklius

Oficiali svetainė

BreadHeads kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BreadHeads (CRUMBS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BreadHeads (CRUMBS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BreadHeads prognozes.

Peržiūrėkite BreadHeads kainos prognozę dabar!

CRUMBS į vietos valiutas

BreadHeads (CRUMBS) Tokenomika

Supratimas apie BreadHeads (CRUMBS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRUMBSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BreadHeads (CRUMBS)

Kiek BreadHeads(CRUMBS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRUMBS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRUMBS į USD kaina?
Dabartinė CRUMBS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BreadHeads rinkos kapitalizacija?
CRUMBS rinkos kapitalizacija yra $ 116.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRUMBS apyvartoje?
CRUMBS apyvartoje yra 999.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRUMBS kaina?
CRUMBS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRUMBS kaina?
CRUMBS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CRUMBS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRUMBS yra --USD.
Ar CRUMBS kaina šiais metais kils?
CRUMBS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRUMBS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
