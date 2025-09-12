Daugiau apie BWORM

Brain Worms logotipas

Brain Worms kaina (BWORM)

Neįtraukta į sąrašą

1 BWORM į USD – tiesioginė kaina:

$44.89
+2.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Brain Worms (BWORM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:04:05(UTC+8)

Brain Worms (BWORM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 43.84
24 val. žemiausia
$ 45.04
24 val. aukščiausia

$ 43.84
$ 45.04
$ 1,663.45
$ 31.58
+0.04%

+2.40%

+6.29%

+6.29%

Brain Worms (BWORM) realiojo laiko kaina yra $44.89. Per pastarąsias 24 valandas BWORM svyravo nuo žemiausios kainos $ 43.84 iki aukščiausios $ 45.04 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BWORM kaina yra $ 1,663.45, o žemiausia – $ 31.58.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BWORM per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +2.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Brain Worms (BWORM) rinkos informacija

$ 132.53K
$ 132.53K$ 132.53K

--
$ 132.53K
2.95K
2,950.1149772905364
Dabartinė Brain Worms rinkos kapitalizacija yra $ 132.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BWORM apyvartoje yra 2.95K vienetų, o bendras kiekis siekia 2950.1149772905364. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 132.53K

Brain Worms (BWORM) kainos istorija USD

Šiandienos Brain Worms kainos pokytis į USD: $ +1.05.
Brain Worms 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.6813179750.
Brain Worms 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +5.9203131610.
Brain Worms 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.2398592926607.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.05+2.40%
30 dienų$ +0.6813179750+1.52%
60 dienų$ +5.9203131610+13.19%
90 dienų$ +2.2398592926607+5.25%

Kas yra Brain Worms (BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

Brain Worms (BWORM) išteklius

Oficiali svetainė

Brain Worms kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Brain Worms (BWORM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brain Worms (BWORM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brain Worms prognozes.

Peržiūrėkite Brain Worms kainos prognozę dabar!

BWORM į vietos valiutas

Brain Worms (BWORM) Tokenomika

Supratimas apie Brain Worms (BWORM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BWORMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Brain Worms (BWORM)

Kiek Brain Worms(BWORM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BWORM kaina USD valiuta yra 44.89USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BWORM į USD kaina?
Dabartinė BWORM kaina USD valiuta yra $ 44.89. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Brain Worms rinkos kapitalizacija?
BWORM rinkos kapitalizacija yra $ 132.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BWORM apyvartoje?
BWORM apyvartoje yra 2.95KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BWORM kaina?
BWORM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,663.45USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BWORM kaina?
BWORM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 31.58USD.
Kokia yra BWORM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BWORM yra --USD.
Ar BWORM kaina šiais metais kils?
BWORM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BWORM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:04:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.