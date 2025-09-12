Daugiau apie BRAIN

Brain Frog logotipas

Brain Frog kaina (BRAIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 BRAIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00279401
+1.40%1D
mexc
USD
Brain Frog (BRAIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:45:20(UTC+8)

Brain Frog (BRAIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0027521
24 val. žemiausia
$ 0.00279401
24 val. aukščiausia

$ 0.0027521
$ 0.00279401
$ 0.322994
$ 0
--

+1.41%

-6.13%

-6.13%

Brain Frog (BRAIN) realiojo laiko kaina yra $0.00279401. Per pastarąsias 24 valandas BRAIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0027521 iki aukščiausios $ 0.00279401 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRAIN kaina yra $ 0.322994, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRAIN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Brain Frog (BRAIN) rinkos informacija

$ 27.94K
--
$ 27.94K
10.00M
10,000,000.0
Dabartinė Brain Frog rinkos kapitalizacija yra $ 27.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRAIN apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.94K

Brain Frog (BRAIN) kainos istorija USD

Šiandienos Brain Frog kainos pokytis į USD: $ 0.
Brain Frog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006269370.
Brain Frog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004386537.
Brain Frog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007739379132909526.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.41%
30 dienų$ -0.0006269370-22.43%
60 dienų$ +0.0004386537+15.70%
90 dienų$ +0.0007739379132909526+38.31%

Kas yra Brain Frog (BRAIN)

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

Brain Frog (BRAIN) išteklius

Oficiali svetainė

Brain Frog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Brain Frog (BRAIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brain Frog (BRAIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brain Frog prognozes.

Peržiūrėkite Brain Frog kainos prognozę dabar!

BRAIN į vietos valiutas

Brain Frog (BRAIN) Tokenomika

Supratimas apie Brain Frog (BRAIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRAINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Brain Frog (BRAIN)

Kiek Brain Frog(BRAIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BRAIN kaina USD valiuta yra 0.00279401USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BRAIN į USD kaina?
Dabartinė BRAIN kaina USD valiuta yra $ 0.00279401. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Brain Frog rinkos kapitalizacija?
BRAIN rinkos kapitalizacija yra $ 27.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BRAIN apyvartoje?
BRAIN apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BRAIN kaina?
BRAIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.322994USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BRAIN kaina?
BRAIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BRAIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BRAIN yra --USD.
Ar BRAIN kaina šiais metais kils?
BRAIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BRAIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Brain Frog (BRAIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

