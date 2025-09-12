Daugiau apie BOTX

BOTXCOIN kaina (BOTX)

1 BOTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01126144
$0.01126144
+5.70%1D
BOTXCOIN (BOTX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:14:25(UTC+8)

BOTXCOIN (BOTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01062474
$ 0.01062474
24 val. žemiausia
$ 0.01193341
$ 0.01193341
24 val. aukščiausia

$ 0.01062474
$ 0.01062474

$ 0.01193341
$ 0.01193341

$ 3.27
$ 3.27

$ 0
$ 0

-0.07%

+5.78%

-0.90%

-0.90%

BOTXCOIN (BOTX) realiojo laiko kaina yra $0.01126144. Per pastarąsias 24 valandas BOTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01062474 iki aukščiausios $ 0.01193341 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOTX kaina yra $ 3.27, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOTX per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +5.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOTXCOIN (BOTX) rinkos informacija

$ 19.81M
$ 19.81M

--
--

$ 56.31M
$ 56.31M

1.76B
1.76B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0

Dabartinė BOTXCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 19.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOTX apyvartoje yra 1.76B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.31M

BOTXCOIN (BOTX) kainos istorija USD

Šiandienos BOTXCOIN kainos pokytis į USD: $ +0.00061566.
BOTXCOIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001155175.
BOTXCOIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0063301410.
BOTXCOIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003775389210627242.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00061566+5.78%
30 dienų$ -0.0001155175-1.02%
60 dienų$ +0.0063301410+56.21%
90 dienų$ +0.003775389210627242+50.43%

Kas yra BOTXCOIN (BOTX)

botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).

BOTXCOIN (BOTX) išteklius

BOTXCOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOTXCOIN (BOTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOTXCOIN (BOTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOTXCOIN prognozes.

Peržiūrėkite BOTXCOIN kainos prognozę dabar!

BOTX į vietos valiutas

BOTXCOIN (BOTX) Tokenomika

Supratimas apie BOTXCOIN (BOTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOTXCOIN (BOTX)

Kiek BOTXCOIN(BOTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOTX kaina USD valiuta yra 0.01126144USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOTX į USD kaina?
Dabartinė BOTX kaina USD valiuta yra $ 0.01126144. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOTXCOIN rinkos kapitalizacija?
BOTX rinkos kapitalizacija yra $ 19.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOTX apyvartoje?
BOTX apyvartoje yra 1.76BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOTX kaina?
BOTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.27USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOTX kaina?
BOTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOTX yra --USD.
Ar BOTX kaina šiais metais kils?
BOTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:14:25(UTC+8)

