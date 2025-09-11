Daugiau apie $BORGY

$BORGY Kainos informacija

$BORGY Oficiali svetainė

$BORGY Tokenomika

$BORGY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BORGY logotipas

BORGY kaina ($BORGY)

Neįtraukta į sąrašą

1 $BORGY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BORGY ($BORGY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:00:39(UTC+8)

BORGY ($BORGY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+2.92%

+9.96%

+9.96%

BORGY ($BORGY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BORGY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BORGY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BORGY per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +2.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BORGY ($BORGY) rinkos informacija

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

--
----

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

76.45B
76.45B 76.45B

77,576,988,462.45773
77,576,988,462.45773 77,576,988,462.45773

Dabartinė BORGY rinkos kapitalizacija yra $ 5.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BORGY apyvartoje yra 76.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 77576988462.45773. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.70M

BORGY ($BORGY) kainos istorija USD

Šiandienos BORGY kainos pokytis į USD: $ 0.
BORGY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BORGY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BORGY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.92%
30 dienų$ 0+16.81%
60 dienų$ 0+16.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra BORGY ($BORGY)

Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BORGY ($BORGY) išteklius

Oficiali svetainė

BORGY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BORGY ($BORGY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BORGY ($BORGY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BORGY prognozes.

Peržiūrėkite BORGY kainos prognozę dabar!

$BORGY į vietos valiutas

BORGY ($BORGY) Tokenomika

Supratimas apie BORGY ($BORGY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BORGYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BORGY ($BORGY)

Kiek BORGY($BORGY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BORGY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BORGY į USD kaina?
Dabartinė $BORGY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BORGY rinkos kapitalizacija?
$BORGY rinkos kapitalizacija yra $ 5.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BORGY apyvartoje?
$BORGY apyvartoje yra 76.45BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BORGY kaina?
$BORGY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BORGY kaina?
$BORGY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $BORGY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BORGY yra --USD.
Ar $BORGY kaina šiais metais kils?
$BORGY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BORGY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:00:39(UTC+8)

BORGY ($BORGY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.