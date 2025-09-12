Daugiau apie BONKEY

Bonkey logotipas

Bonkey kaina (BONKEY)

Neįtraukta į sąrašą

1 BONKEY į USD – tiesioginė kaina:

+2.80%1D
USD
Bonkey (BONKEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:03:33(UTC+8)

Bonkey (BONKEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.13%

+2.83%

+10.18%

+10.18%

Bonkey (BONKEY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BONKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONKEY kaina yra $ 0.00556026, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONKEY per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bonkey (BONKEY) rinkos informacija

Dabartinė Bonkey rinkos kapitalizacija yra $ 107.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BONKEY apyvartoje yra 889.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 889438887.8478848. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 107.43K

Bonkey (BONKEY) kainos istorija USD

Šiandienos Bonkey kainos pokytis į USD: $ 0.
Bonkey 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bonkey 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bonkey 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.83%
30 dienų$ 0-43.52%
60 dienų$ 0+1.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bonkey (BONKEY)

Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store!

Bonkey (BONKEY) išteklius

Oficiali svetainė

Bonkey kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bonkey (BONKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bonkey (BONKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bonkey prognozes.

Peržiūrėkite Bonkey kainos prognozę dabar!

BONKEY į vietos valiutas

Bonkey (BONKEY) Tokenomika

Supratimas apie Bonkey (BONKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bonkey (BONKEY)

Kiek Bonkey(BONKEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BONKEY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BONKEY į USD kaina?
Dabartinė BONKEY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bonkey rinkos kapitalizacija?
BONKEY rinkos kapitalizacija yra $ 107.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BONKEY apyvartoje?
BONKEY apyvartoje yra 889.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BONKEY kaina?
BONKEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00556026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BONKEY kaina?
BONKEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BONKEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BONKEY yra --USD.
Ar BONKEY kaina šiais metais kils?
BONKEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BONKEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:03:33(UTC+8)

Bonkey (BONKEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.