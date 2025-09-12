Daugiau apie BOG

Bogged Finance logotipas

Bogged Finance kaina (BOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOG į USD – tiesioginė kaina:

+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bogged Finance (BOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:20:46(UTC+8)

Bogged Finance (BOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

+0.39%

+5.81%

+5.81%

Bogged Finance (BOG) realiojo laiko kaina yra $0.00753392. Per pastarąsias 24 valandas BOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00750322 iki aukščiausios $ 0.00753392 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOG kaina yra $ 2.15, o žemiausia – $ 0.00440292.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bogged Finance (BOG) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Bogged Finance rinkos kapitalizacija yra $ 104.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOG apyvartoje yra 13.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 15000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 113.01K

Bogged Finance (BOG) kainos istorija USD

Šiandienos Bogged Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Bogged Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010289835.
Bogged Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0021087103.
Bogged Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.39%
30 dienų$ +0.0010289835+13.66%
60 dienų$ +0.0021087103+27.99%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bogged Finance (BOG)

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bogged Finance (BOG) išteklius

Oficiali svetainė

Bogged Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bogged Finance (BOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bogged Finance (BOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bogged Finance prognozes.

Peržiūrėkite Bogged Finance kainos prognozę dabar!

BOG į vietos valiutas

Bogged Finance (BOG) Tokenomika

Supratimas apie Bogged Finance (BOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bogged Finance (BOG)

Kiek Bogged Finance(BOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOG kaina USD valiuta yra 0.00753392USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOG į USD kaina?
Dabartinė BOG kaina USD valiuta yra $ 0.00753392. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bogged Finance rinkos kapitalizacija?
BOG rinkos kapitalizacija yra $ 104.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOG apyvartoje?
BOG apyvartoje yra 13.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOG kaina?
BOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.15USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOG kaina?
BOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00440292USD.
Kokia yra BOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOG yra --USD.
Ar BOG kaina šiais metais kils?
BOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:20:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.