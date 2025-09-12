Daugiau apie BOBY

BOBY Kainos informacija

BOBY Oficiali svetainė

BOBY Tokenomika

BOBY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

boby logotipas

boby kaina (BOBY)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOBY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
boby (BOBY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:43:45(UTC+8)

boby (BOBY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.64%

+0.02%

+0.02%

boby (BOBY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

boby (BOBY) rinkos informacija

$ 16.40K
$ 16.40K$ 16.40K

--
----

$ 16.40K
$ 16.40K$ 16.40K

999.76M
999.76M 999.76M

999,757,591.24373
999,757,591.24373 999,757,591.24373

Dabartinė boby rinkos kapitalizacija yra $ 16.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOBY apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999757591.24373. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.40K

boby (BOBY) kainos istorija USD

Šiandienos boby kainos pokytis į USD: $ 0.
boby 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
boby 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
boby 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.64%
30 dienų$ 0+0.55%
60 dienų$ 0+17.35%
90 dienų$ 0--

Kas yra boby (BOBY)

Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

boby (BOBY) išteklius

Oficiali svetainė

boby kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos boby (BOBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų boby (BOBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes boby prognozes.

Peržiūrėkite boby kainos prognozę dabar!

BOBY į vietos valiutas

boby (BOBY) Tokenomika

Supratimas apie boby (BOBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie boby (BOBY)

Kiek boby(BOBY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOBY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOBY į USD kaina?
Dabartinė BOBY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra boby rinkos kapitalizacija?
BOBY rinkos kapitalizacija yra $ 16.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOBY apyvartoje?
BOBY apyvartoje yra 999.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOBY kaina?
BOBY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOBY kaina?
BOBY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOBY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOBY yra --USD.
Ar BOBY kaina šiais metais kils?
BOBY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOBY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:43:45(UTC+8)

boby (BOBY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.