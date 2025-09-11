Blockchain Capital kaina (BCAP)
0.00%
0.00%
-0.96%
-0.96%
Blockchain Capital (BCAP) realiojo laiko kaina yra $25.79. Per pastarąsias 24 valandas BCAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 25.79 iki aukščiausios $ 25.79 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCAP kaina yra $ 28.41, o žemiausia – $ 17.76.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCAP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Blockchain Capital rinkos kapitalizacija yra $ 234.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BCAP apyvartoje yra 9.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 9111865.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 234.99M
Šiandienos Blockchain Capital kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Blockchain Capital 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.2103943330.
Blockchain Capital 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.9534785370.
Blockchain Capital 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +5.34.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ -1.2103943330
|-4.69%
|60 dienų
|$ +2.9534785370
|+11.45%
|90 dienų
|$ +5.34
|+26.11%
As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF’s core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs. Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities. In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories. As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. This diversified, early-stage strategy allows the firm to continue investing into successful portfolio companies in subsequent investment rounds while reducing portfolio exposure to less-successful companies and helping them find strategic alternatives.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Blockchain Capital (BCAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blockchain Capital (BCAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blockchain Capital prognozes.
Peržiūrėkite Blockchain Capital kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Blockchain Capital (BCAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.