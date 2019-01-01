Blockchain Capital (BCAP) Tokenomika
As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF’s core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs.
Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities.
In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories.
As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. This diversified, early-stage strategy allows the firm to continue investing into successful portfolio companies in subsequent investment rounds while reducing portfolio exposure to less-successful companies and helping them find strategic alternatives.
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Blockchain Capital (BCAP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BCAP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BCAP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BCAP tokenomiką, galite peržiūrėti BCAP tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.