Daugiau apie BLOB

BLOB Kainos informacija

BLOB Oficiali svetainė

BLOB Tokenomika

BLOB Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Blob logotipas

Blob kaina (BLOB)

Neįtraukta į sąrašą

1 BLOB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Blob (BLOB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:19:28(UTC+8)

Blob (BLOB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00864588
$ 0.00864588$ 0.00864588

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+0.70%

-0.36%

-0.36%

Blob (BLOB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLOB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOB kaina yra $ 0.00864588, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOB per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blob (BLOB) rinkos informacija

$ 49.64K
$ 49.64K$ 49.64K

--
----

$ 49.64K
$ 49.64K$ 49.64K

969.73M
969.73M 969.73M

969,733,368.663655
969,733,368.663655 969,733,368.663655

Dabartinė Blob rinkos kapitalizacija yra $ 49.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLOB apyvartoje yra 969.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 969733368.663655. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.64K

Blob (BLOB) kainos istorija USD

Šiandienos Blob kainos pokytis į USD: $ 0.
Blob 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blob 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blob 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.70%
30 dienų$ 0-5.90%
60 dienų$ 0+5.16%
90 dienų$ 0--

Kas yra Blob (BLOB)

An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Blob (BLOB) išteklius

Oficiali svetainė

Blob kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blob (BLOB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blob (BLOB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blob prognozes.

Peržiūrėkite Blob kainos prognozę dabar!

BLOB į vietos valiutas

Blob (BLOB) Tokenomika

Supratimas apie Blob (BLOB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLOBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blob (BLOB)

Kiek Blob(BLOB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLOB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLOB į USD kaina?
Dabartinė BLOB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blob rinkos kapitalizacija?
BLOB rinkos kapitalizacija yra $ 49.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLOB apyvartoje?
BLOB apyvartoje yra 969.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLOB kaina?
BLOB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00864588USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLOB kaina?
BLOB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLOB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLOB yra --USD.
Ar BLOB kaina šiais metais kils?
BLOB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLOB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:19:28(UTC+8)

Blob (BLOB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.