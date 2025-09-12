Daugiau apie $MRKT

BLCKMRKT kaina ($MRKT)

Neįtraukta į sąrašą

1 $MRKT į USD – tiesioginė kaina:

BLCKMRKT ($MRKT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:19:18(UTC+8)

BLCKMRKT ($MRKT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

BLCKMRKT ($MRKT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $MRKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $MRKT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $MRKT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BLCKMRKT ($MRKT) rinkos informacija

Dabartinė BLCKMRKT rinkos kapitalizacija yra $ 70.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $MRKT apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.04K

BLCKMRKT ($MRKT) kainos istorija USD

Kas yra BLCKMRKT ($MRKT)

$MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BLCKMRKT ($MRKT) išteklius

Oficiali svetainė

BLCKMRKT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BLCKMRKT ($MRKT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLCKMRKT ($MRKT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLCKMRKT prognozes.

Peržiūrėkite BLCKMRKT kainos prognozę dabar!

BLCKMRKT ($MRKT) Tokenomika

Supratimas apie BLCKMRKT ($MRKT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $MRKTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BLCKMRKT ($MRKT)

Kiek BLCKMRKT($MRKT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $MRKT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $MRKT į USD kaina?
Dabartinė $MRKT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BLCKMRKT rinkos kapitalizacija?
$MRKT rinkos kapitalizacija yra $ 70.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $MRKT apyvartoje?
$MRKT apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $MRKT kaina?
$MRKT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $MRKT kaina?
$MRKT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $MRKT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $MRKT yra --USD.
Ar $MRKT kaina šiais metais kils?
$MRKT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $MRKT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:19:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.